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Киркоров решил отказаться от мата

Lenta.ru
1 час назад
Российский певец Филипп Киркоров решил отказаться от использования в своем лексиконе матерных слов. Об этом он рассказал в интервью с ведущей YouTube-шоу «Яна Чу» Яной Чуриковой.
Киркоров решил отказаться от мата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ходе беседы 54-летний исполнитель запнулся, выбирая уместное для эфира выражение. Тогда Чурикова уверила его, что в интернете можно выражаться, не боясь цензуры.
«Я не могу. У меня детки. Сам говорю им: "Ругаться — плохо". Они потом вырастут и скажут: "Пап, а ты вот в разговоре с Яной сказал то и то"», — объяснил Киркоров.
Отмечается, что артист старается уделять наследникам много времени. У него подрастают сын Мартин и дочь Алла-Виктория.
Ранее Филипп Киркоров в рамках видеоролика, снятого вместе с тиктокером Даней Милохиным, поработал таксистом. В ходе социального эксперимента певец спрашивал мнение пассажиров о себе и узнал, что о нем думают россияне.
Шоу-бизнес,Яна Чурикова,Филипп Киркоров,
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