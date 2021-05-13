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Плюс-сайз-модель побрилась на видео в купальнике и восхитила фанатов

Алевтина Жаркова
22 минуты назад
Известная плюс-сайз манекенщица Эшли Грэм снялась в купальнике в рекламном ролике компании Flamingo, выпускающей средства для депиляции. Соответствующее видео девушка разместила на своей странице в Instagram.
На кадрах популярная сторонница бодипозитива из США принимает ванну в купальном костюме и занимается депиляцией. Подписчики 33-летней модели с восторгом отнеслись к публикации.
«Вау, мне нравится все в этом видео», «Какая у тебя крутая энергетика!», «Так круто, что кто-то наконец-то показал, как на самом деле бреются женщины», «Ты прекрасна», — прокомментировали запись фолловеры.
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