Известная плюс-сайз манекенщица Эшли Грэм снялась в купальнике в рекламном ролике компании Flamingo, выпускающей средства для депиляции. Соответствующее видео девушка разместила на своей странице в Instagram.
На кадрах популярная сторонница бодипозитива из США принимает ванну в купальном костюме и занимается депиляцией. Подписчики 33-летней модели с восторгом отнеслись к публикации.
«Вау, мне нравится все в этом видео», «Какая у тебя крутая энергетика!», «Так круто, что кто-то наконец-то показал, как на самом деле бреются женщины», «Ты прекрасна», — прокомментировали запись фолловеры.