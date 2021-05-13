Экс-участница "Дома-2" раскритиковала рыдающую Бузову

Перенесшая операцию Ольга Бузова подверглась критике со стороны бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" Александры Гозиас, которая обвинила ее в пиаре на болезни, передает radiokp.ru.

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Сообщается, что Гозиас в Instagram опубликовала видеоролик, в котором высмеяла Бузову, вышедшую в прямой эфир с плюшевым медведем и слезами на глазах.

Блогер обвинила телеведущую "Дома-2" в открытой спекуляции на состоянии здоровья. По ее мнению, человек, который переживает трудное состояние здоровья, не смог бы вести историю своей болезни в Сети, при этом вызывать жалость у подписчиков.

"Есть грань между жизнью и шоу. И многие блогеры ее не видят. Это инстатренд из каждого чиха раздувать трагедию вселенского масштаба и манипулировать вашими эмоциями", — заявила Гозиас.

Стало известно, что ее подписчики неоднозначно отнеслись к ее реакции. Некоторые присоединились к мнению блогера, а кто-то посчитал, что она сама пытается хайпиться на скандале.

"Саша, она вам заплатила?", "Смешно и конечно надоело! Да еще, говорят, закрыла страницу, чтобы сильно переживающие подписались", "Боже, и ты туда же! Почему это так многих цепляет?", "Ну ты решила после хайпануть, ничем не отличилась от других блогеров", "Надоело, до тошноты, днище это, а не хайп", — отреагировали подписчики.