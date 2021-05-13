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Тину Тернер включили в Зал славы рок-н-ролла

Газета.Ru
47 минут назад
В 2021 году Зал славы рок-н-ролла пополнился новыми именами. Среди них оказалась американская исполнительница Тина Тернер, отмечено в публикации на сайте зала, сообщает сайт 360tv.ru.
Тернер отметили как исполнительницу. Вместе с ней такой же чести удостоены рэпер Jay-Z, Кэрол Кинг, Тодд Рандгрен и рок-группы The Go-Go's и Foo Fighters.
Отборочный комитет рассматривал 16 кандидатур, в числе которых оказались Iron Maiden и New York Dolls.
Имя Тины Тернер появилось в Зале славы рок-н-ролла второй раз. Впервые это произошло в 1991 году. Тогда певицу вписали вместе с ее партнером по дуэту Айком.
Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла намечена на 30 октября. Ее проведут в Кливленде, штат Огайо.
Шоу-бизнес,Тодд Рандгрен,Кэрол Кинг,Тина Тернер,
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