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Стриженову не узнали на отдыхе в Крыму

Экспресс газета
2 часа назад
Екатерина Стриженова на время майских праздников отправилась на отдых в Крым, с пользой проведя время на черноморском побережье. В микроблоге она поделилась своими впечатлениями.
"Заигралась в красотку": фанаты осудили Стриженову
Фото: Лариса КудрявцеваЛариса Кудрявцева
В этом году многие наши соотечественники для отдыха на майские праздники выбрали российские курорты. Не стали исключением и некоторые звезды российского шоу-бизнеса. Так, телеведущая Екатерина Стриженова решила взять себе небольшой отпуск и отправиться в Крым, откуда она и записала небольшое видео для поклонников. Ведущая отметила, что в там сейчас стоит теплая и солнечная погода, но для купания в море пока что холодновато.
«Море холодное, пока никто не купается, но зато есть солнце. Прекрасно. Солнечный привет вам всем!» -подписала кадр Стриженова.
Поклонники были немало удивлены, увидев новое видео артистки. Некоторые пользователи и вовсе не узнали телеведущую и отметили, что она выглядит совсем иначе. Большинство подписчиков пришли к выводу, что Стриженова злоупотребляет фильтрами, из-за чего и перестает быть на себя похожей.
«Что-то Вы совсем на себя не похожи. Я не про загар», «Фильтра многовато. Все заигрались и считают, что реально так выглядят», «Ну и фильтр, глаз открыт и закрыт по очереди. Будьте естественны – это честно и натурально», «Выглядите на 30 лет, думала, какая-то молодая девушка», «На себя не похожа ни внешне, ни голосом. Заигралась в красотку», «Зубы у всех ужасно белые, не по возрасту выделяются, и сразу понятно, что не натуральные», - пишут в комментариях поклонники.
Шоу-бизнес,Екатерина Стриженова,Республика Крым,
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