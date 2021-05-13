"Заигралась в красотку": фанаты осудили Стриженову

Поклонники были немало удивлены, увидев новое видео артистки. Некоторые пользователи и вовсе не узнали телеведущую и отметили, что она выглядит совсем иначе. Большинство подписчиков пришли к выводу, что Стриженова злоупотребляет фильтрами, из-за чего и перестает быть на себя похожей.