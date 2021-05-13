"Заигралась в красотку": фанаты осудили Стриженову

«Море холодное, пока никто не купается, но зато есть солнце. Прекрасно. Солнечный привет вам всем!» -подписала кадр Стриженова.
«Что-то Вы совсем на себя не похожи. Я не про загар», «Фильтра многовато. Все заигрались и считают, что реально так выглядят», «Ну и фильтр, глаз открыт и закрыт по очереди. Будьте естественны – это честно и натурально», «Выглядите на 30 лет, думала, какая-то молодая девушка», «На себя не похожа ни внешне, ни голосом. Заигралась в красотку», «Зубы у всех ужасно белые, не по возрасту выделяются, и сразу понятно, что не натуральные», - пишут в комментариях поклонники.