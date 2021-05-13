Джиган перед поездкой на Мальдивы попал в больницу с коронавирусом

Перед отъездом на Мальдивы 35-летний рэпер неожиданно пропал на неделю из соцсетей и даже пропустил два дня рождения: жены Оксаны Самойловой и дочери.

Оксана в своем аккаунте Instagram писала, что хотела отметить свое 33-летие роскошной вечеринкой, но праздник пришлось перенести. Она не стала рассказывать всех подробностей, но позже выяснилось, что планы нарушила болезнь супруга.

Сообщается, что Джиган был в больнице с 21 по 27 апреля, так как был поставлен диагноз COVID-19. Он получил необходимое лечение, после чего его выписали из Коммунарки.

После выписки музыкант вместе со своей семьей улетел на Мальдивы, где снял двухпалубную яхту с террасой, джакузи и 10 спальнями вместо обычного бунгало. Стоимость проживания на такой яхте очень велика – 60 тыс. долларов в неделю, что составляет примерно 4,5 млн рублей.