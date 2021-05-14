Принц Гарри назовет дочь в честь покойного деда

Принц Гарри рассказал о свидании в супермаркете с Меган Маркл, уходе из семьи и «генетической боли»

Фото: Peopletalk Peopletalk

Принц Гарри в подкасте «Диванный эксперт» американского актера Дэкса Шепарда поделился деталями личной жизни с Меган Маркл и прокомментировал отношения с королевской семьей. Собрали самое интересное!

Принц Гарри (Фото: Victoria Jones — WPA Pool/Getty Images)

О тайном свидании с Меган Маркл

В 2016 году, когда чувства Меган и Гарри только начали проявляться, пара страдала от пристального внимания папарацци. Так, будущим супругам даже пришлось устроить тайное свидание в лондонском супермаркете. Влюбленные делали вид, что не знакомы друг с другом и обменивались сообщениями. «На мне была бейсболка, я опустил глаза в пол, пытаясь остаться неузнанным. Удивительно, сколько жевательной резинки можно там увидеть! Просто беспорядок! Теперь я могу поднять голову. Я чувствую себя здесь совсем по-другому. То же и с Меган. Она чувствует себя намного свободнее», — вспомнил Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Ben STANSALL — WPA Pool/Getty Images)

О королевских полномочиях

«Это была моя работа. Я просто улыбался и терпел. Однако в 20 лет я впервые задумался о том, что я на самом деле не хочу всего этого. Я не хочу быть частью королевской семьи, не хочу выполнять свои обязанности. Посмотри, до чего эта ситуация довела мою маму. Как я вообще смог бы остепениться, завести жену и семью, когда я знал, что история может повторится вновь. Я знаю эту бизнес-модель, видел, как она работает. Я очень устал от этого», — отметил Гарри. Напомним, в начале 2020 года принц и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей.

Принц Гарри (Фото: Jeremy Selwyn — WPA Pool/Getty Images)

О «генетической боли» королевской семьи

По словам герцога Сассекского, воспитание королевы Елизаветы II и принца Филиппа повлияло на судьбу их сына Чарльза, который в дальнейшем переносил часть проблем на Гарри. «Я не думаю, что стоит указывать пальцем и обвинять кого-то. Но, конечно, когда дело доходит до воспитания детей, а у тебя есть травмы, которые также есть у твоего отца или родителей из-за их родителей, ты хочешь выйти из этого замкнутого круга, чтобы не заставить страдать и своих детей», — признался Гарри.

Он охарактеризовал жизнь в королевской семье как смесь «Шоу Трумана» и зоопарка, в связи с чем решил сконцентрироваться на своей семье и психическом здоровье.

О соседстве с Орландо Блумом

Гарри и Меган Маркл обосновались в Санта-Барбаре прошлым летом и стали соседями Орландо Блума и Кэти Перри. Принц признался, что регулярно пишет своему новому другу насчет папарацци: «Однажды он прислал мне фотографию длинноволосого парня в шапочке, с наушниками и огромной камерой, лежащей в задней части его грузовика, в затемненных окнах».