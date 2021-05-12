Кудрявцева с мужем уехала на море

Уже несколько дней Лера публикует фото и видео из Дубая и рассказывает, как наслаждается отдыхом в роскошном отеле в компании мужа.

На одном из снимков Кудрявцева и Макаров плещутся в бассейне, телеведущая сидит на спине мужа и обнимает его за голову.

«Рамблер» писал, что Лера Кудрявцева уже восемь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет. При этом 49-летняя ведущая признавалась, что не исключает варианта, что ее муж в будущем найдет себе женщину моложе. Кудрявцева считает, что в этом случае ей придется его отпустить.