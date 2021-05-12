Кудрявцева с мужем уехала на море

Поклонники пары остались в восторге от продемонстрированной на фото семейной идиллии.
«Красивая пара. Счастья Вам!», «Какое это счастье – Любовь», «Любите пока это желание есть! Это видно по фото», «Так выглядит любовь», «Вы чудесные! любви вам на все года!», - написали подписчики Кудрявцевой.
«Рамблер» писал, что Лера Кудрявцева уже восемь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет. При этом 49-летняя ведущая признавалась, что не исключает варианта, что ее муж в будущем найдет себе женщину моложе. Кудрявцева считает, что в этом случае ей придется его отпустить.