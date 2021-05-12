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Кудрявцева с мужем уехала из России на море

Вероника Полынина
1 час назад
Телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым отдыхают в Дубае.
Кудрявцева с мужем уехала на море
Фото: @leratv@leratv
Уже несколько дней Лера публикует фото и видео из Дубая и рассказывает, как наслаждается отдыхом в роскошном отеле в компании мужа.
На одном из снимков Кудрявцева и Макаров плещутся в бассейне, телеведущая сидит на спине мужа и обнимает его за голову.
Поклонники пары остались в восторге от продемонстрированной на фото семейной идиллии.
«Красивая пара. Счастья Вам!», «Какое это счастье – Любовь», «Любите пока это желание есть! Это видно по фото», «Так выглядит любовь», «Вы чудесные! любви вам на все года!», - написали подписчики Кудрявцевой.
«Рамблер» писал, что Лера Кудрявцева уже восемь лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который младше ее на 16 лет. При этом 49-летняя ведущая признавалась, что не исключает варианта, что ее муж в будущем найдет себе женщину моложе. Кудрявцева считает, что в этом случае ей придется его отпустить.
Шоу-бизнес,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,Россия,Дубай,
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