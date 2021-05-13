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В Сети посмеялись над старым видео Киркорова «под фанеру»

Елена Прошина
1 час назад
YouTube-канал «ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России» опубликовал архивное выступление Филиппа Киркорова с песней «Ты мне скажи». Интернет-пользователи решили, что певец пел под фонограмму и не смог под нее подстроиться.
В Сети посмеялись над старым видео Киркорова «под фанеру»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Перед выступлением Киркоров произнес речь, в которой поблагодарил Раймонда Паулса и Илью Резника за песню, а затем почти без паузы начал петь.
«Фанера включилась, а Филя не ожидал:-)» - написал в комментариях ALEX Pankratov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Красивый мужчина, плохо что тогда не было хорошего стилиста и сейчас нет!» - добавила Оксана Заславская.
«Сколько драмы...и мотания головой», - отметила VeeWard.
Как писал «Рамблер», ранее Киркоров рассказал, что «природа берет свое», поэтому он выбрал для своего нового образа естественность и седину.
«Седина в голову, бес - в ребро. < > Природа берет свое, хочу быть ближе к ней. А первую седую прядь я себе сделал еще в 16 лет, спрейчиком подкрасил. А теперь считаю, что надо взрослеть солидно», - заявил он.
Шоу-бизнес,Оксана Заславская,Илья Резник,Раймонд Паулс,Филипп Киркоров,
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