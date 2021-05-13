В Сети посмеялись над старым видео Киркорова «под фанеру»

«Фанера включилась, а Филя не ожидал:-)» - написал в комментариях ALEX Pankratov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Красивый мужчина, плохо что тогда не было хорошего стилиста и сейчас нет!» - добавила Оксана Заславская.
«Сколько драмы...и мотания головой», - отметила VeeWard.
«Седина в голову, бес - в ребро. < > Природа берет свое, хочу быть ближе к ней. А первую седую прядь я себе сделал еще в 16 лет, спрейчиком подкрасил. А теперь считаю, что надо взрослеть солидно», - заявил он.