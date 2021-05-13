«Расстрелять»: Фадеев потребовал казни стрелка из Казани

«Когда это все закончится? Когда начнут умирать те, кто виновен, а не наоборот. Мы кормим убийц и маньяков, которые сидят по тюрьмам и рассуждают о Боге. А мы платим государству свои налоги, что бы им лечили зубы и вовремя кормили мясом и мёдом, которые им положены по закону!» - написал Фадеев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«И этого ублюдка нужно показательно казнить, предварительно провезти в клетке по городам России, чтобы люди увидели это животное в живую. А потом показательно расстрелять в эфире федерального канала, чтобы желающие повторить поступок знали, что их ожидает!» - заявил продюсер.