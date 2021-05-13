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«Расстрелять»: Фадеев потребовал казни стрелка из Казани

Елена Прошина
1 час назад
Продюсер Максим Фадеев потребовал отменить мораторий на смертную казнь и ввести уголовную ответственность за тяжкие преступления с 13 лет. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Расстрелять»: Фадеев потребовал казни стрелка из Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так Фадеев прокомментировал нападение на школу в Казани. Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в СМИ появилась информация о стрельбе в казанской школе номер 175. Жертвами стрельбы стали девять человек, около 20 пострадали.
Нападавшего задержали, им оказался бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев. В Росгвардии сообщили, что он владел оружием на законных основаниях.
На допросе Галявиев заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». СМИ писали, что он состоял на учете в поликлинике из-за болезни головного мозга
«Когда это все закончится? Когда начнут умирать те, кто виновен, а не наоборот. Мы кормим убийц и маньяков, которые сидят по тюрьмам и рассуждают о Боге. А мы платим государству свои налоги, что бы им лечили зубы и вовремя кормили мясом и мёдом, которые им положены по закону!» - написал Фадеев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По его мнению, вернуть смертную казнь необходимо, так как это «приведёт к пониманию того, что за поступки надо будет ответить головой».
«И этого ублюдка нужно показательно казнить, предварительно провезти в клетке по городам России, чтобы люди увидели это животное в живую. А потом показательно расстрелять в эфире федерального канала, чтобы желающие повторить поступок знали, что их ожидает!» - заявил продюсер.
Шоу-бизнес,Ильназ Галявиев,Максим Фадеев,Росгвардия,Казань,
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