«Расстрелять»: Фадеев потребовал казни стрелка из Казани

На допросе Галявиев заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». СМИ писали, что он состоял на учете в поликлинике из-за болезни головного мозга

По его мнению, вернуть смертную казнь необходимо, так как это «приведёт к пониманию того, что за поступки надо будет ответить головой».