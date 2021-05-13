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Дибров рассказал о попытках подкупить его на «Кто хочет стать миллионером?»

Елена Прошина
55 минут назад
Телеведущий Дмитрий Дибров в эфире шоу «Вечерний Ургант» признался, что ему неоднократно предлагали взятку за победу в программе «Кто хочет стать миллионером?».
Дибров рассказал о попытках подкупить его на «Кто хочет стать миллионером?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ходе шоу Иван Ургант продемонстрировал Диброву ряд нарисованных изображений, предложив угадать, что обозначает каждое из них. На одной из картинок был схематично изображен кулак с зажатыми в нем купюрами.
Дмитрий Дибров сразу же опознал в изображении «взятка ведущему».
«Вы даже не представляете, сколько раз за 20 лет работы над «Кто хочет стать миллионером?» мне приходилось видеть это», - отметил он.
Иван Ургант отметил, что это правильный ответ, и напомнил о скандале со знатоком Александром Друзем.
Как сообщал «Рамблер», ранее бывший главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра Александра Друзя в попытке подкупить его ради выигрыша в программе. По словам Бера, это произошло перед съемками «Кто хочет стать миллионером?» в ноябре 2018 года. Бер попросил Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» дисквалифицировать Друзя в качестве игрока.
Друзь после публикации обвинений заявил, что все было наоборот: якобы именно Бер предложил ему сделку. И Друзя, и Бера в итоге отстранили от участия в съемках программ.
Шоу-бизнес,Иван Ургант,Дмитрий Дибров,
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