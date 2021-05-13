Дибров рассказал о попытках подкупить его на «Кто хочет стать миллионером?»

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В ходе шоу Иван Ургант продемонстрировал Диброву ряд нарисованных изображений, предложив угадать, что обозначает каждое из них. На одной из картинок был схематично изображен кулак с зажатыми в нем купюрами.

Дмитрий Дибров сразу же опознал в изображении «взятка ведущему».

«Вы даже не представляете, сколько раз за 20 лет работы над «Кто хочет стать миллионером?» мне приходилось видеть это», - отметил он.

Иван Ургант отметил, что это правильный ответ, и напомнил о скандале со знатоком Александром Друзем.

Как сообщал «Рамблер», ранее бывший главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра Александра Друзя в попытке подкупить его ради выигрыша в программе. По словам Бера, это произошло перед съемками «Кто хочет стать миллионером?» в ноябре 2018 года. Бер попросил Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?» дисквалифицировать Друзя в качестве игрока.