Цискаридзе посвятил Кабаевой трогательную речь: «Дорогой и родной человек»

Ирина СалтыковаGlobal Look Press

Виктор СалтыковGlobal Look Press

Ирина СалтыковаInstagram/@irinasaltykova_official

Ирина СалтыковаInstagram/@irinasaltykova_official

ЖасминGlobal Look Press

Александр Домогаров и Марина АлександроваGlobal Look Press

Александр Домогаров и Марина АлександроваGlobal Look Press

Кристина ОрбакайтеGlobal Look Press

Кристина ОрбакайтеGlobal Look Press

Как уточнила звезда, если первые два года замужества казались ей раем, то позже муж изменился, начал злоупотреблять алкоголем. Супруг хотел от нее покорности, чтобы сидела дома. В трезвом состоянии он был нормальным человеком, который любил жену и дочь Алису. Но выпивка делала его совершенно другим человеком, и Виктор превращался в чудовище.

«Последние четыре года нашей совместной жизни Виктор выпивал очень часто. Мне приходилось вызывать милицию. А кому я еще пожалуюсь? Родителям? Соседям?» - подчеркнула 55-летняя Салтыкова.

эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1» она уточнила, что однажды ее больной отец (у него были парализованы рука и нога) чуть не задушил Виктора, защищая дочь. «Тогда отец схватил его за шею и чуть не задушил. Вот откуда у него нашлись силы?» - отметила она.

ЖасминGlobal Look Press

Россияне часто становятся жертвами домашнего насилия. Исключением не являются и семьи многих звезд, которые, казалось бы, всегда находятся на виду. Певица Жасмин вышла за бизнесмена и ресторатора Вячеслава Семендуева в 1996 году. Муж много вкладывался финансово в карьеру начинающей исполнительницы, но его интерес не был бескорыстным.

По словам Жасмин, муж пытался за ее счет реализовать свои амбиции, а когда выяснилось, что у нее есть собствен ное мнение, стал избивать - часто и по малейшему поводу. В 2006 году в телеэфире у Андрея Курпатова Жасмин рассказала об избиениях мужа, и эта история была закончена.

Елена КсенофонтоваInstagram/@elena_ksenofontova_official

Известная зрителям по сериалу «Кухня» Елена Ксенофонтова (в шоу она снялась вместе с Дмитрием Нагиевым) в 2016 году рассказала о скандальном разводе с мужем. Александр Рыжих подал на актрису в суд и обвинил ее в побоях. Ксенофонтова позже призналась, что отбивалась от напавш его на нее мужчи ны и поцарапала его ногтем.

Александр Домогаров и Марина АлександроваGlobal Look Press

Российский актер Александр Домогаров известен в своей среде как человек скандальный и не слишком успешный в личной жизни - его браки заканчивались шумными ссорами и разрывом. С актрисой Мариной Александровой он начал встречаться в 2005 году - девушка была младше его на 20 лет, но и она не смогла принять разгульный образ жизни артиста, а особенно - его привычку распускать руки. Роман вскоре закончился.

Кристина ОрбакайтеGlobal Look Press

Отец второго ребенка Кристины Орбакайте, бизнесмен Руслан Байсаров, - челове к ревнивый и вс пыльчивый. Во время одного из выступлений он набросился на Кристину, уволок ее в гримерку и там избил. У певицы оказался сломан нос. Позже мать Орбакайте, певица Алла Пугачева, рассказала, что в качестве «штрафа» за недостойное поведение Байсаров подарил ей роскошную квартиру в центре Москвы, но отношения в семье и с тещей это не спасло.