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Волочкова показала шпагат в платье под дождем

Вероника Полынина
18 минут назад
Балерина Анастасия Волочкова снова вызвала волну обсуждений среди подписчиков Instagram, опубликовав видео, на котором она высоко поднимает ногу, стоя под дождем в длинном струящемся платье.
Видео было сделано на Мальдивах, где Волочкова отдыхает со своим загадочным ухажером по имени Олег.
На записи Анастасия поднимает ногу в вертикальный шпагат в режиме замедленной съемки. При этом видно, как на платье балерины падают капли дождя.
Подписчики Волочковой не остались равнодушны к видео. Многие признались в любви к балерине, но нашлись и те, кто раскритиковал выполнение элемента.
«Если смотреть профессионально, то корпус завален, рука напряженная, лицо тоже. Для балерины - стыдно такое показывать», «Сама себя чуть своей же ногой не прибила», «Только Волочкова гордится своей растяжкой. Сколько гимнасток молодых красивых, балерин. И никто не машет так ногами. Хотя умеют и покруче», - написали критики.
«Рамблер» писал, что ранее Анастасия Волочкова призналась, что не знает, кем работает ее возлюбленный, с которым она вместе уже 9,5 месяцев.
Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Волочкова,Мальдивы,
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