Волочкова показала шпагат в платье под дождем

Балерина Анастасия Волочкова снова вызвала волну обсуждений среди подписчиков Instagram, опубликовав видео, на котором она высоко поднимает ногу, стоя под дождем в длинном струящемся платье.

Видео было сделано на Мальдивах , где Волочкова отдыхает со своим загадочным ухажером по имени Олег.

На записи Анастасия поднимает ногу в вертикальный шпагат в режиме замедленной съемки. При этом видно, как на платье балерины падают капли дождя.

Подписчики Волочковой не остались равнодушны к видео. Многие признались в любви к балерине, но нашлись и те, кто раскритиковал выполнение элемента.

«Если смотреть профессионально, то корпус завален, рука напряженная, лицо тоже. Для балерины - стыдно такое показывать», «Сама себя чуть своей же ногой не прибила», «Только Волочкова гордится своей растяжкой. Сколько гимнасток молодых красивых, балерин. И никто не машет так ногами. Хотя умеют и покруче», - написали критики.