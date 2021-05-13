Юлия Самойлова объяснила травлю Манижи

Отвечая на вопрос о том, «за что травят Манижу», Самойлова сказала: «Думаю, у нас травят вообще всех, и даже про группу Little Big, которая должна была поехать в прошлом году, писали: «Кто это такие?», «Что это за ужас?». Есть определенная группа людей, которые любят обсуждать других и вечно чем-то недовольны».