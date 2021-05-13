Юлия Самойлова объяснила травлю Манижи

Напомним, московские следователи начали проверку
песни Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении». Позже певица изменила
текст конкурсной песни Russian Woman. В апреле песню Манижи номинировали
на премию Eurostory Award за лучший текст. Между тем сенатор Алексей Пушков счел
песню исполнительницы «барахлом». Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в России будет транслировать Первый канал.