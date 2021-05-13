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Юлия Самойлова объяснила травлю Манижи

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
20 минут назад
Экс-участница «Евровидения» Юлия Самойлова рассказала, почему, по ее мнению, многие негативно восприняли решение отправить от России на конкурс в 2021 году Манижу.
Юлия Самойлова объяснила травлю Манижи
Фото: Eurovision Song Contest/YoutubeEurovision Song Contest/Youtube
Отвечая на вопрос о том, «за что травят Манижу», Самойлова сказала: «Думаю, у нас травят вообще всех, и даже про группу Little Big, которая должна была поехать в прошлом году, писали: «Кто это такие?», «Что это за ужас?». Есть определенная группа людей, которые любят обсуждать других и вечно чем-то недовольны».
На вопрос о том, не связаны ли нападки на Манижу с тем, что «она таджичка», Самойлова ответила, что в России «мало русских-русских артистов». Она вспомнила о группе «Премьер-министр», в которой «были собраны ребята разных национальностей, но никто об этом не говорил». Она призвала «просто дружить», пишет «Собеседник.ru».
Кроме того, Самойлова рассказал, что в 2017 году к решению отправить ее саму на «Евровидение» также «было очень неоднозначное отношение у многих». Сначала она «к этому отнеслась нормально», так как «не раз сталкивалась с презрением в связи с физическими недостатками» (у Самойловой генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия), но «потом к этому примешали еще политику», так как в 2015 году исполнительница «посещала фестиваль в Керчи».
«Было страшно, когда мне звонили незнакомые люди и угрожали, что меня обольют кислотой. И таких было много, как с российской, так и с украинской стороны. Но это неотъемлемая часть пути любого публичного человека», – сказала она.
Напомним, московские следователи начали проверку песни Манижи «Русская женщина», с которой она будет представлять Россию на «Евровидении». Позже певица изменила текст конкурсной песни Russian Woman. В апреле песню Манижи номинировали на премию Eurostory Award за лучший текст. Между тем сенатор Алексей Пушков счел песню исполнительницы «барахлом». Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в России будет транслировать Первый канал.
Шоу-бизнес,Юлий Самойлов,Юлия Самойлова,Алексей Пушков,Россия,
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