Татьяна Морозова рассказала, почему покинула Comedy Woman

Артистка начинала свой творческий путь с КВН, а потом выступала в проекте Comedy Woman на ТНТ. Благодаря шоу она стала востребованной и популярной, но однажды решила покинуть его. Морозова уточнила, что за 14 лет работы в коллективе было всякое. В основном на сцене она появлялась в образе «разухабистой русской бабы» и нравилась этим зрителям. У Морозовой появилась армия поклонников, которую разочаровала новость об ее уходе из Comedy Woman.