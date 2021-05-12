12 млн рублей потратил Запашный на покупку слона

Представитель известной цирковой династии Запашных признался, что давно мечтал поработать со слонами. Однако по разным причинам воплощение этого желания долго откладывалось. По словам дрессировщика, его дядя Мстислав Запашный работал с этими благодарными животными внушительных размеров. Позже с ними начал выступать его сын. После этого Эдгард понял, что пришло время поближе познакомиться со слонами и для него.
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка отметил, что приобрести животное этого вида не так просто. Если слона покупают в Таиланде, то сделку может согласовать только сам король, заключается межправительственное соглашение. Но Запашному повезло — он узнал, что в зоопарке Ростова должна родить слониха, после чего связался с его директором и смог договориться.
"Я купил слона за свой счет. Сделка составила порядка 12 миллионов рублей. Я счастлив. Теперь в Большом Московском цирке есть слониха", — сообщил дрессировщик в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".
Эдгард Запашный добавил, что сейчас ей только четыре года. По слоновьим меркам, она еще ребенок. Однако в будущем директор Большого Московского государственного цирка надеется, что слониха принесет потомство.