12 млн рублей потратил Запашный на покупку слона

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка отметил, что приобрести животное этого вида не так просто. Если слона покупают в Таиланде, то сделку может согласовать только сам король, заключается межправительственное соглашение. Но Запашному повезло — он узнал, что в зоопарке Ростова должна родить слониха, после чего связался с его директором и смог договориться.