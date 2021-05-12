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Курбан Омаров намекнул на развод с Ксенией Бородиной

WomanHit.ru
2 часа назад
На протяжении нескольких дней ходят слухи о том, что телеведущая Ксения Бородина и ее супруг — блогер и бизнесмен Курбан Омаров разводятся. На пике обсуждения этой темы мужчина опубликовал на своей личной странице в Instagram неоднозначное видео.
Омаров намекнул на развод с Бородиной
Фото: InstagramInstagram
На опубликованном ролике Омаров якобы перемещается из Дубая в Москву, а в конце оказывается у столичного ЗАГСа с паспортом и свидетельством в руках. На фоне трагической музыки блогер заканчивает свое видео. Подписчики сразу же начали гадать, что было написано на бумаге.
«Не понятно, если это шутка, то очень плохая», 'Да, это прикол 100%, 'Развод и девичья фамилия (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. WomanHit.ru), — отметили фолловеры бизнесмена.
Ксения и Курбан никак не отреагировали на предположения поклонников о их разводе.
Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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