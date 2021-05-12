Омаров намекнул на развод с Бородиной

На опубликованном ролике Омаров якобы перемещается из Дубая в Москву, а в конце оказывается у столичного ЗАГСа с паспортом и свидетельством в руках. На фоне трагической музыки блогер заканчивает свое видео. Подписчики сразу же начали гадать, что было написано на бумаге.
«Не понятно, если это шутка, то очень плохая», 'Да, это прикол 100%, 'Развод и девичья фамилия (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. WomanHit.ru), — отметили фолловеры бизнесмена.
Ксения и Курбан никак не отреагировали на предположения поклонников о их разводе.