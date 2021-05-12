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Звезда ComedyWoman раскрыла причину своего ухода

Елена Прошина
43 минуты назад
Актриса Татьяна Морозова заявила, что покинула ComedyWoman из-за «сложностей в коллективе» и желания двигаться дальше. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «ЭмпатияМанучи».
Звезда ComedyWoman раскрыла причину своего ухода
Фото: InstagramInstagram
«Есть какие-то уже сложности в отношениях в коллективе. Это нормально, потому что 14 лет девчонкам в одном коллективе сложно. Мы все лидеры, где-то надо уступать, кто-то хочет, кто-то не хочет. < > Я решила, что хочу чего-то нового», - рассказала она.
Морозова не стала уточнять, были ли у нее проблемы с автором ComedyWoman Натальей Еприкян.
«Мы оставим Был [конфликт - прим.ред.], определенные сложности, о которых я не буду говорить, не хочу», - сказала она.
Морозова добавила, что ей стыдно за один из своих поступков, когда она не пришла на концерт и подвела коллектив.
Как писал «Рамблер», ранее другая экс-участница ComedyWoman Наталья Медведева раскритиковала, что во время работы ее постоянно критиковали.
«Я не молчала, говорила свое мнение, когда не спрашивали. < > Ты всегда доказываешь, доказываешь продюсерам, девочкам, а тебя втаптывают, втаптывают, втаптывают. < > Когда это закончилось, я была так счастлива», - рассказала она.
Шоу-бизнес,Наталья Еприкян,Татьяна Морозова,Наталья Медведева,
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