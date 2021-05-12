Звезда ComedyWoman раскрыла причину своего ухода

«Есть какие-то уже сложности в отношениях в коллективе. Это нормально, потому что 14 лет девчонкам в одном коллективе сложно. Мы все лидеры, где-то надо уступать, кто-то хочет, кто-то не хочет. < > Я решила, что хочу чего-то нового», - рассказала она.
«Мы оставим Был [конфликт - прим.ред.], определенные сложности, о которых я не буду говорить, не хочу», - сказала она.
«Я не молчала, говорила свое мнение, когда не спрашивали. < > Ты всегда доказываешь, доказываешь продюсерам, девочкам, а тебя втаптывают, втаптывают, втаптывают. < > Когда это закончилось, я была так счастлива», - рассказала она.