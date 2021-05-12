«Не о чем разговаривать»: Хазанов рассказал о сводных братьях

Юморист Геннадий Хазанов в эфире программы «Судьба человека» рассказал, что не видел до определенного момента своего родного отца, не общался с ним, а затем решил не общаться и со своими сводными братьями.

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«Я никогда с матерью по поводу отца не беседовал. Никогда не спрашивал, это была табуированная тема», - заявил он.

Хазанов отметил, что его отец и мать не были зарегистрированы. При этом они с отцом одно время даже жили в одном доме, но он об этом не знал, а отец не считал нужным с ним общаться.

«Я думаю, он очень боялся скандала со стороны своей супруги. Она была женщина суровая. Они познакомились на фронте. Видимо, он был очень придавлен ее «наездами». А может, боялся наткнуться на грубость и резкость с моей стороны», - заявил юморист.

Артист признался, что у него не заладились отношения и со сводными братьями, которые родились в официальном браке его отца.

Однажды старший из двух его братьев позвонил ему и предложил встретиться и познакомиться. Хазанов пригласил его не спектакль.

«Вдруг он стал медийным человеком, к нему побежала пресса. В интервью он очень неуважительно говорил о моей матери, по-хамски. Какое-то грязное белье. Я прочел это и понял, что мне не о чем с ним разговаривать», - подчеркнул Хазанов.

Он также отметил, что не захотел знакомиться и с младшим родственником, при этом ничего не имеет против них и желает им здоровья.