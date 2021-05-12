Никас Сафронов рассказал о домогательствах клиентки

Потом модель прямо сообщила Сафронову, что хочет заняться с ним сексом. Сразу после этого тот отказался от заказа и вернул деньги заказчику. Он объяснил, что счел неэтичным по отношению к нему вступать в интимные отношения с его супругой. Также художник не стал заниматься с ней сексом, потому что не испытывал к ней никаких чувств, а своей целью видит создание вечности, а не удовлетворение похоти.