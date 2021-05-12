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Никас Сафронов рассказал о домогательствах клиентки

Елена Прошина
27 минут назад
Клиентка домогалась до художника Никаса Сафронова. Об этом он сам рассказал «Экспресс-газете».
Никас Сафронов рассказал о домогательствах клиентки
Фото: ТАССТАСС
Однажды бизнесмен из Швейцарии заказал у Сафронова обнаженный портрет своей жены с русскими корнями. Во время работы женщина пыталась соблазнить художника. Сначала — намеками: она клала руку ниже живота, пристально смотрела в глаза, невзначай нежно задевала, проходя мимо.
Потом модель прямо сообщила Сафронову, что хочет заняться с ним сексом. Сразу после этого тот отказался от заказа и вернул деньги заказчику. Он объяснил, что счел неэтичным по отношению к нему вступать в интимные отношения с его супругой. Также художник не стал заниматься с ней сексом, потому что не испытывал к ней никаких чувств, а своей целью видит создание вечности, а не удовлетворение похоти.
«Я могу за вечер влюбиться три раза, но если симпатии нет, то никакого романтического флера быть не может», — отметил он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сафронов рассказал, что в первой половине 1970-х годов девушка, с которой он встречался, пригрозила убить себя, в результате чего художника несколько раз вызывали в милицию. В начале 1980-х произошла похожая ситуация. Сафронов познакомился с девушкой, переспал с ней, собрался уйти, но она достала бритву и пригрозила вскрыть себе вены.
Шоу-бизнес,Никас Сафронов,Экспресс-газета,Швейцария,
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