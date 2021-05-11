Гоген Солнцев заявил в полицию об угрозе расправы

Как утверждает Солнцев, в ночь на 11 мая возле ночного клуба «Три обезьяны» на Большой Грузинской улице к нему подошел неизвестный и стал угрожать физической расправой.
После словесной перепалки Гоген вызвал полицию и поехал с ними в участок писать заявление.
Ранее, как писал «Рамблер», Гоген Солнцев рассказал, что его позвали в обновленный «Дом-2» вместе с супругой Екатериной Терешкович. Он заявил, что из-за «огромного количества нюансов» они с женой отказались стать участниками проекта.
Напомним, что Гоген Солнцев известен своей бурной семейной жизнью. Он женат на пенсионерке Екатерине Терешкович. Семейная пара регулярно оказывается в центре скандалов.