Гоген Солнцев заявил в полицию об угрозе расправы

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Как утверждает Солнцев, в ночь на 11 мая возле ночного клуба «Три обезьяны» на Большой Грузинской улице к нему подошел неизвестный и стал угрожать физической расправой.

После словесной перепалки Гоген вызвал полицию и поехал с ними в участок писать заявление.

Ранее, как писал «Рамблер», Гоген Солнцев рассказал, что его позвали в обновленный «Дом-2» вместе с супругой Екатериной Терешкович . Он заявил, что из-за «огромного количества нюансов» они с женой отказались стать участниками проекта.