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Гоген Солнцев заявил в полицию об угрозе расправы

Вероника Полынина
14 минут назад
Шоумен Гоген Солнцев заявил в полицию о нападении возле ночного клуба в Москве, сообщает «Пятый канал».
Гоген Солнцев заявил в полицию об угрозе расправы
Фото: youtube.comyoutube.com
Как утверждает Солнцев, в ночь на 11 мая возле ночного клуба «Три обезьяны» на Большой Грузинской улице к нему подошел неизвестный и стал угрожать физической расправой.
После словесной перепалки Гоген вызвал полицию и поехал с ними в участок писать заявление.
Ранее, как писал «Рамблер», Гоген Солнцев рассказал, что его позвали в обновленный «Дом-2» вместе с супругой Екатериной Терешкович. Он заявил, что из-за «огромного количества нюансов» они с женой отказались стать участниками проекта.
Напомним, что Гоген Солнцев известен своей бурной семейной жизнью. Он женат на пенсионерке Екатерине Терешкович. Семейная пара регулярно оказывается в центре скандалов.
Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,Москва,
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