Поклонников возмутило фото обнажённой Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова поделилась в Instagram откровенной фотографией с отдыха на Мальдивах , которая возмутила поклонников.

Фото: Instagram Instagram

На снимке звезда позирует на фоне моря в розовых плавках, белой рубашке и с обнажённой грудью, которую слегка прикрывает ладонями. По мнению некоторых подписчиков, у неё не осталось «ни стыда ни совести».

Просто радуйтесь каждому мгновению жизни! — написала Волочкова под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фанаты считают, что балерина сильно переборщила с откровенностью. Некоторые и вовсе назвали фотографию кошмаром, подчеркнув, что им стыдно за артистку.

А потом с Мальдив в храм и по святым местам, рассказы о том, как молилась, целование икон... Цирк, просто цирк, — отметила одна из поклонниц.