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«Ни стыда ни совести»: поклонников возмутило фото обнажённой Волочковой

News.ru
1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова поделилась в Instagram откровенной фотографией с отдыха на Мальдивах, которая возмутила поклонников.
Поклонников возмутило фото обнажённой Волочковой
Фото: InstagramInstagram
На снимке звезда позирует на фоне моря в розовых плавках, белой рубашке и с обнажённой грудью, которую слегка прикрывает ладонями. По мнению некоторых подписчиков, у неё не осталось «ни стыда ни совести».
Просто радуйтесь каждому мгновению жизни! — написала Волочкова под фото.
Фанаты считают, что балерина сильно переборщила с откровенностью. Некоторые и вовсе назвали фотографию кошмаром, подчеркнув, что им стыдно за артистку.
А потом с Мальдив в храм и по святым местам, рассказы о том, как молилась, целование икон... Цирк, просто цирк, — отметила одна из поклонниц.
Ранее Волочкова вступила в перебранку с подписчиками в Instagram. Те выразили недовольство тем, что танцовщица хвастливо, чересчур напоказ выставляет свою личную жизнь. Другие и вовсе обвинили Волочкову в неразборчивости, задавшись вопросом, как именно она отрабатывает поездку на Мальдивы с очередным поклонником по имени Олег.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,Мальдивы,
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