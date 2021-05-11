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Наталья Рудова удалила все посты из поездки в Дагестан после угроз в соцсети

runews24.ruиещё 1
2 часа назад
Известная российская актриса Наталья Рудова возмутилась из-за реакции некоторых фолловеров на ее фотоотчет о поездке в Дагестан.
Рудова удалила фото из поездки в Дагестан из-за угроз
Фото: InstagramInstagram
Во время своего путешествия блогер делилась положительными эмоциями и живописными пейзажами региона в аккаунте Instagram. Рудова отметила, что ей не понравилось только то ,что нет нормальных туалетов. Она даже обратилась к властям Дагестана с просьбой разобраться в этом вопросе.
После этого на нее обрушилась волна негатива со стороны фолловеров, а некоторые даже угрожали ей.
Наталья ответила хейтерам, что ее все «задолбали», поэтому она удаляет со своей страницы фото из Дагестана и больше никогда туда не поедет. А про туалеты просили ее сказать сами гиды.
В Дагестане актриса осмотрела главные достопримечательности республики – в Дербенте, на Сулакском каньоне. Рудова сказала, что на побережье Каспийского моря прошло ее детство, и ей было радостно сюда вернуться.
cкриншот
Шоу-бизнес,Наталья Рудова,Республика Дагестан,
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