Рудова удалила фото из поездки в Дагестан из-за угроз

Известная российская актриса Наталья Рудова возмутилась из-за реакции некоторых фолловеров на ее фотоотчет о поездке в Дагестан

Фото: Instagram Instagram

Во время своего путешествия блогер делилась положительными эмоциями и живописными пейзажами региона в аккаунте Instagram. Рудова отметила, что ей не понравилось только то ,что нет нормальных туалетов. Она даже обратилась к властям Дагестана с просьбой разобраться в этом вопросе.

После этого на нее обрушилась волна негатива со стороны фолловеров, а некоторые даже угрожали ей.

Наталья ответила хейтерам, что ее все «задолбали», поэтому она удаляет со своей страницы фото из Дагестана и больше никогда туда не поедет. А про туалеты просили ее сказать сами гиды.

В Дагестане актриса осмотрела главные достопримечательности республики – в Дербенте, на Сулакском каньоне. Рудова сказала, что на побережье Каспийского моря прошло ее детство, и ей было радостно сюда вернуться.