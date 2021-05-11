Певец Профессор Лебединский оскорбил россиян. Об этом сообщает «Утро.ру».

В начале 2000-х годов, как сообщал «Рамблер»,

Лебединский покинул сцену на пике славы из-за депрессии. В 2014-м он переехал в Майами. Три дня назад певец рассказал, что американские врачи не смогли излечить его от тяжелого депрессивного расстройства, а на днях у него резко вырос уровень сахара в крови.

Он сообщил об этом своему лечащему врачу и получил совет немедленно обратиться в больницу. Там медсестра провела с ним некоторые манипуляции и рекомендовала как можно быстрее обратиться к своему врачу. Тот мог принять Лебединского лишь через пять дней.

На следующий день у певца снова вырос уровень сахара. После этого он поехал в две аптеки. В обеих ему отказались померить уровень сахара, а тестовые пластинки для глюкометра, которые в интернете можно купить за 17 долларов, предложили приобрести за 179.

«Вот такое чудесное отношение к больным диабетом в самой богатой стране мира. Куда бечь? Да ну их всех *** (далеко. — Прим. ред.) вместе со всей американской системой здравоохранения», — написал Лебединский.