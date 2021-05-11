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Сбежавший в США певец Профессор Лебединский оскорбил россиян

Артём Кульша
2 часа назад
Певец Профессор Лебединский оскорбил россиян. Об этом сообщает «Утро.ру».
Профессор Лебединский оскорбил россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В начале 2000-х годов, как сообщал «Рамблер»,
Лебединский покинул сцену на пике славы из-за депрессии. В 2014-м он переехал в Майами. Три дня назад певец рассказал, что американские врачи не смогли излечить его от тяжелого депрессивного расстройства, а на днях у него резко вырос уровень сахара в крови.
Он сообщил об этом своему лечащему врачу и получил совет немедленно обратиться в больницу. Там медсестра провела с ним некоторые манипуляции и рекомендовала как можно быстрее обратиться к своему врачу. Тот мог принять Лебединского лишь через пять дней.
На следующий день у певца снова вырос уровень сахара. После этого он поехал в две аптеки. В обеих ему отказались померить уровень сахара, а тестовые пластинки для глюкометра, которые в интернете можно купить за 17 долларов, предложили приобрести за 179.
«Вот такое чудесное отношение к больным диабетом в самой богатой стране мира. Куда бечь? Да ну их всех *** (далеко. — Прим. ред.) вместе со всей американской системой здравоохранения», — написал Лебединский.
Тем временем в комментариях знакомые посоветовали певцу найти нового, не русскоговорящего, врача.
Шоу-бизнес,Алексей Лебединский,Соединенные Штаты,
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