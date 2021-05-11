Соколовский оказался в Израиле во время ракетных атак

Российский певец Влад Соколовский не смог покинуть Израиль, где гостил у родственников, и стал свидетелем конфликта Израиля с сектором Газа. В своем Instagram он выложил несколько сториз, где можно увидеть массированные ракетные атаки. Ракеты пролетали неподалеку от дома, где живут близкие Соколовского.
Ранее "СП" писала, что удары израильской армии по сектору Газа — местам предполагаемой дислокации радикалов — продолжаются. В ответ с палестинской стороны запускают ракеты, известно о гибели нескольких мирных жителей. Также израильская армия заявила об устранении ключевых фигур в разведке ХАМАС.