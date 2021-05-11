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Что с этим миром: певец Влад Соколовский оказался в Израиле во время массированных атак

Свободная прессаиещё 2
11 мая 2021
Российский певец Влад Соколовский не смог покинуть Израиль, где гостил у родственников, и стал свидетелем конфликта Израиля с сектором Газа. В своем Instagram он выложил несколько сториз, где можно увидеть массированные ракетные атаки. Ракеты пролетали неподалеку от дома, где живут близкие Соколовского.
Соколовский оказался в Израиле во время ракетных атак
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Обстрел все еще продолжается. Смотрим новости. Там вообще дичь какая-то. Всё решают, кто там прав, кто виноват А я считаю лишь бы мир был », - написал артист в соцсети.
А также же задался вопросом «Что с этим миром?».
При этом Соколовкий добавил, что они не унывают. В их доме есть убежище - подвальная комната, заполненная вещами.
Ранее "СП" писала, что удары израильской армии по сектору Газа — местам предполагаемой дислокации радикалов — продолжаются. В ответ с палестинской стороны запускают ракеты, известно о гибели нескольких мирных жителей. Также израильская армия заявила об устранении ключевых фигур в разведке ХАМАС.
Шоу-бизнес,Влад Соколовский,Хамас,Израиль,
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