Соловьев резко ответил на слова Собчак про 9 мая

Российский телеведущий Владимир Соловьёв уличил Ксению Собчак в том, что она путает День памяти и скорби и День Победы. Последний отмечают 9 мая, а День памяти и скорби — 22 июня, когда началась Великая Отечественная война.

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Кандидатка в президентки. Они ж, наверное, все к феминитивам склоняются. Собчак рассуждает о том, как надо праздновать 9 мая. Вот она пошла снимать репетицию парада, зачем вообще пошла, — задаётся вопросом Соловьёв.

В целом дискуссия в студии ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» касалась артистов и людей искусства, которые критикуют Сталина за то, что он «как-то неправильно управлял войсками во время войны». А также о тех актёрах и режиссёрах, которые ругают современное правительство за то, что оно «неправильно празднует День Победы».

Эксперты предложили пересмотреть отношение к артистам, которые живут на государственные деньги и критикуют власти за желание помнить и праздновать День Победы, тем более, что эти артисты «ничего тяжелее ложки никогда в руках не держали».