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Том Круз отказался от всех своих "Золотых глобусов"

Газета.Ruиещё 1
22 минуты назад
Американский киноактер Том Круз, обладатель трех статуэток премии "Золотой глобус", присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA), заявил, что отказывается от всех наград и присоединяется к бойкоту HFPA, сообщает издание Deadline.
Том Круз отказался от всех своих "Золотых глобусов"
Фото: ReutersReuters
В феврале 2021 года журналисты Los Angeles Times выяснили, что среди почти 100 членов HFPA, организатора премии, нет ни одного темнокожего. В итоге дорожная карта была подготовлена даже чуть раньше дедлайна — и сразу же принята участниками HFPA.
Помимо внесения прочих изменений, организация пообещала уже в этом году принять в свои ряды "не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих", а также запретила получение подарков от компаний и конкретных представителей индустрии, если они хотя бы косвенно связаны с премией. Свои "Золотые глобусы" Том Круз получил в 1990, 1997 и 2000 годах. Ранее американский телеканал NBC заявил, что не будет транслировать "Золотой глобус".
Шоу-бизнес,Том Круз,телеканал NBC,
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