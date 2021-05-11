Рудова поставила на место дагестанцев из-за туалетов

Российская актриса полетела в отпуск в Дагестан . Всю поездку она выкладывала в своём Instagram фото прекрасных пейзажей и делилась эмоциями. Она осталась очень довольна путешествием по Дагестану, но по возвращению в Москву впечатление было сильно подпорчено.

Фото: Instagram Instagram

Девушка рассказала, что в республике есть проблема с общественными туалетами: они либо очень грязные, либо их нет вообще. На это ей пожаловались и гиды, которые её сопровождали.

Это вызвало скандал, и Рудовой начали присылать сообщения со всякими гадостями и угрозами. Жители Дагестана посчитали, что таким образом звезда нанесла ущерб имиджу региона. В итоге она психанула и написала в ответ на очередную претензию, что её «задолбали» и больше она в Дагестан никогда не поедет.

Отстаньте от меня! Живите без туристов! Мне абсолютно наплевать, — написала девушка.

Актриса добавила, что не несёт ответственности за то, что организации и работники не выполняют своих обязанностей должным образом.