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Рудова поставила на место дагестанцев, угрожавших ей из-за грязных туалетов

News.ruиещё 1
15 минут назад
Российская актриса полетела в отпуск в Дагестан. Всю поездку она выкладывала в своём Instagram фото прекрасных пейзажей и делилась эмоциями. Она осталась очень довольна путешествием по Дагестану, но по возвращению в Москву впечатление было сильно подпорчено.
Рудова поставила на место дагестанцев из-за туалетов
Фото: InstagramInstagram
Девушка рассказала, что в республике есть проблема с общественными туалетами: они либо очень грязные, либо их нет вообще. На это ей пожаловались и гиды, которые её сопровождали.
Это вызвало скандал, и Рудовой начали присылать сообщения со всякими гадостями и угрозами. Жители Дагестана посчитали, что таким образом звезда нанесла ущерб имиджу региона. В итоге она психанула и написала в ответ на очередную претензию, что её «задолбали» и больше она в Дагестан никогда не поедет.
Отстаньте от меня! Живите без туристов! Мне абсолютно наплевать, — написала девушка.
Актриса добавила, что не несёт ответственности за то, что организации и работники не выполняют своих обязанностей должным образом.
Ранее NEWS.ru писал, что откровенная фотосессия двух туристок на фоне Сулакского каньона в Дагестане вызвала волну возмущения среди местных жителей. Под снимками, которые девушки опубликовали в соцсети, пользователи оставили множество гневных комментариев. Лично к девушкам даже обратился заместитель главы Унцукульского района Мухаммад Хамзатов.
Шоу-бизнес,Мухаммад Хамзатов,Республика Дагестан,Москва,
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