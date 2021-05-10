Охлобыстин признался в любви к Сталину

Иван Охлобыстин
опубликовал в инстаграме в День Победы достаточно провокационный пост. Он написал, что считает Сталина великим человеком.
«Мой отец считал Сталина великим человеком. Я верный сын своего отца и я тоже так считаю. И мне плевать что думают остальные. Я сын своего отца. Слава Сталину!»
В микроблоге разгорелась жаркая дискуссия.
Кто-то сразу сообщил, что отписывается от страницы Охлобыстина.
«Иван, теперь стало ясно, что я ошиблась в Вас. Странная жизненная позиция, безжалостная к миллионам замученных людей. Думаю, что, будь вы по-прежнему батюшкой, точно больше к Вам не пришла бы на исповедь и церковь бы сменила. Отписываюсь, конечно».
Другие с удивлением спрашивают у бывшего служителя Бога, как он может славить человека, который уничтожал священников и храмы?
«Отец Иоанн, а то, что с согласия этого человека, уничтожались тысячи священнослужителей, вас не смущает?»
Но были и такие, кто поддержал позицию Охлобыстина.
«При всех своих достоинствах и недостатках, у него не было сотни ролексов, но осталась великая страна!»
Как ранее сообщал
«Рамблер», актер Иван Охлобыстин выступил за возвращение смертной казни, заявив, что не понимает, зачем общество должно содержать осужденных на пожизненное заключение