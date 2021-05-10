Ради Епифанцева девушка похудела на 30 килограммов

Владимир Епифанцев , актер театра и кино, в эфире программы «Судьба человека» рассказал о том, на какие подвиги пошла ради него его любимая.

Фото: Instagram Instagram

Ранее актер был дважды женат. После развода со второй супругой Епифанцев познакомился в сети с девушкой Юлей, показавшейся ему очень милой и интересной.

Он пригласил ее на свидание. Юля ему понравилось, единственное – девушка была полненькой.

«Юля была в два раза больше, весила килограммов на 30 больше, чем сейчас. А со мной-то должна быть чика — эффектная, яркая. Но потом все изменилось. Я понял: Юля — ангел в моей жизни. Моя мама на нее молится», - приводит слова Владимира Экспресс Газета.

В общем, Юля поставила себе цель завоевать Епифанцева. Она все силы бросила на то, чтобы похудеть – изменила структуру питания, записалась в спортзал.

И действительно, буквально за несколько месяцев похудела на целых 30 килограммов.

Сейчас артист уверяет, что только с Юлей узнал, что такое настоящая любовь.