Ради Епифанцева девушка похудела на 30 килограммов

Владимир Епифанцев
, актер театра и кино, в эфире программы «Судьба человека» рассказал о том, на какие подвиги пошла ради него его любимая.
Ранее актер был дважды женат. После развода со второй супругой Епифанцев познакомился в сети с девушкой Юлей, показавшейся ему очень милой и интересной.
Он пригласил ее на свидание. Юля ему понравилось, единственное – девушка была полненькой.
«Юля была в два раза больше, весила килограммов на 30 больше, чем сейчас. А со мной-то должна быть чика — эффектная, яркая. Но потом все изменилось. Я понял: Юля — ангел в моей жизни. Моя мама на нее молится», - приводит слова Владимира Экспресс Газета.
В общем, Юля поставила себе цель завоевать Епифанцева. Она все силы бросила на то, чтобы похудеть – изменила структуру питания, записалась в спортзал.
И действительно, буквально за несколько месяцев похудела на целых 30 килограммов.
Сейчас артист уверяет, что только с Юлей узнал, что такое настоящая любовь.
Как ранее писал
«Рамблер», Владимир Епифанцев известен по ролям в фильмах «Зеленый слоник», «Мама не горюй 2», «Я остаюсь», «Generation П», «8 лучших свиданий», «Викинг» и др.