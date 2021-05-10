Соловьев назвал Собчак недостойным созданием за критику парада Победы

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировал в Telegram слухи о наличии у нее израильского гражданства. В Сети после ее слов о параде в День Победы поползли слухи, что у нее есть гражданство Израиля . В частности, это предположил Telegram-канал «Героиня Татлера». Собчак была вынуждена прокомментировать данную информацию. Причем она это сделала в достаточно резком тоне.

Фото: Уника Новости Уника Новости

Фото: Соцсети

«А врать не стыдно? Я ещё раз официально заявляю: ни у меня, ни у моего сына нет никакого другого гражданства, кроме российского», — написала Собчак. И добавила, что он ей ни к чему, она патриот своей страны – России. «Это моя страна!» — не сдержала эмоций Собчак. У нее нет двойного гражданства, и рожала она в России.

Также Собчак потребовала извинений от тех, кто утверждает обратное.

Напомним, что ранее Собчак вспомнила об израильской традиции поминовения павших в годы войны. Она отметила, что там все происходит очень грустно, без лишней помпы. «Не знаю, может, чем-то подобным заменить парад, у меня нет решения. Но по эмоциям мне хотелось бы именно такого тихого молчания — в честь всех погибших и павших», — писала дива. После таких заявлений подписчики раскритиковали ее – мол, у нас и так есть день скорби, это 22 июня.

Кстати, в похожую ситуацию на днях попал телеведущий Дмитрий Шепелев – он заявил, что не понимает демонстрации военной мощи на День Победы, который для него является грустным днем. После этого подписчики разделились – часть даже пригрозила отпиской за эти слова. Но некоторые встали на сторону шоумена.