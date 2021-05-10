В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Это моя страна!»: Собчак резко ответила насчет наличия гражданства Израиля

Уника Новости
10 мая 2021
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировал в Telegram слухи о наличии у нее израильского гражданства. В Сети после ее слов о параде в День Победы поползли слухи, что у нее есть гражданство Израиля. В частности, это предположил Telegram-канал «Героиня Татлера». Собчак была вынуждена прокомментировать данную информацию. Причем она это сделала в достаточно резком тоне.
Соловьев назвал Собчак недостойным созданием за критику парада Победы
Фото: Уника НовостиУника Новости
Фото: Соцсети
«А врать не стыдно? Я ещё раз официально заявляю: ни у меня, ни у моего сына нет никакого другого гражданства, кроме российского», — написала Собчак. И добавила, что он ей ни к чему, она патриот своей страны – России. «Это моя страна!» — не сдержала эмоций Собчак. У нее нет двойного гражданства, и рожала она в России.
Также Собчак потребовала извинений от тех, кто утверждает обратное.
Напомним, что ранее Собчак вспомнила об израильской традиции поминовения павших в годы войны. Она отметила, что там все происходит очень грустно, без лишней помпы. «Не знаю, может, чем-то подобным заменить парад, у меня нет решения. Но по эмоциям мне хотелось бы именно такого тихого молчания — в честь всех погибших и павших», — писала дива. После таких заявлений подписчики раскритиковали ее – мол, у нас и так есть день скорби, это 22 июня.
Кстати, в похожую ситуацию на днях попал телеведущий Дмитрий Шепелев – он заявил, что не понимает демонстрации военной мощи на День Победы, который для него является грустным днем. После этого подписчики разделились – часть даже пригрозила отпиской за эти слова. Но некоторые встали на сторону шоумена.
0
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Дмитрий Шепелев,Израиль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители