Сафронов стал объектом домогательств

С легкой руки Елены Прокловой тема сексуальных домогательств не сходит со страниц отечественных СМИ.

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В основном рассказывают о пережитом женщины, но уже эстафету подхватили и мужчины.

Так, Никас Сафронов признался Собеседнику», что в свое время был вынужден отказаться от выгодного заказа из-за слишком пристального внимания к своей персоне.

«Людям кажется, что профессия художника очень романтичная. Мол, если ты рисуешь с натуры, и перед тобой обнаженная девушка, ты можешь делать с ней все, что вздумается. На самом деле нет: натурщица – это просто объект, который ты пишешь, как, например, букет цветов или голубое небо », - объяснил Никас.

Сафронов взял заказ на портрет супруги одного очень богатого человека.

Мужчина хотел, чтобы красота его любимой женщины была увековечена, и просил нарисовать ее нагой.

Дама же захотела позировать только Сафронову и никому другому.

В процессе создания портрета Никас понял, что женщина хочет от него не только услуг живописца.

В итоге художник отказался от заказа и вернул клиенту деньги. Сафронов объяснил, почем он поступил подобным образом.

«Во-первых, это неуважительно по отношению к заказчику. Он платит мне деньги за работу, а я еще и с его женой имею отношения? Во-вторых, у меня к этой даме не было никаких чувств, я воспринимал ее только как клиентку. Я могу за вечер влюбиться три раза – но если симпатии нет, то никакого романтического флера быть не может. Мне это неприятно. Я создаю вечность и не занимаюсь удовлетворением похоти. Для этого есть специальные мужчины: жиголо и альфонсы».

Как ранее сообщал «Рамблер», художник Никас Сафронов ответил актрисе Оксане Акиньшиной на заявление о феминизме.

Она назвала феминизм «проблемой некрасивых женщин» и попросила оставить мужчин в покое.