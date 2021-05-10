Звезду «Перевала Дятлова» обокрали в столичном ТЦ

Елена Тронина, известная публике по роли Марты в фильме «Перевал Дятлова», решила к лету обновить запас косметики.

Она отправилась в торговый центр, расположенный на Земляном валу, купила, что хотела – а хотела звезда крем для лиц, три губных помады, крем для загара, а также средство для очищения кожи.

Покупки обошлись в 20 тысяч рублей.

После шопинга Елена решила выпить кофе. И тут же, в кофейне, лишилась своих покупок.

Стоило оставить пакет без присмотра, как его увел какой-то воришка, рассказывает 5 Канал.

Как ранее писал «Рамблер», в полицию обратилась студентка из Казани, у которой неизвестный украл сумку на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.