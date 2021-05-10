Звезду «Перевала Дятлова» обокрали в столичном ТЦ

Елена Тронина, известная публике по роли Марты в фильме «Перевал Дятлова», решила к лету обновить запас косметики.
Она отправилась в торговый центр, расположенный на Земляном валу, купила, что хотела – а хотела звезда крем для лиц, три губных помады, крем для загара, а также средство для очищения кожи.
Покупки обошлись в 20 тысяч рублей.
После шопинга Елена решила выпить кофе. И тут же, в кофейне, лишилась своих покупок.
Стоило оставить пакет без присмотра, как его увел какой-то воришка, рассказывает
5 Канал.
Как ранее писал
«Рамблер», в полицию обратилась студентка из Казани, у которой неизвестный украл сумку на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
Вора оперативно задержали – им оказался 22-летний уроженец Республики Карелия. Он украл сумку в кафе, когда девушка отошла от вещей, чтобы рассчитаться на кассе.