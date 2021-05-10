Миро ждет, когда Бузова опубликует «репортаж с унитаза»

Другие искали и находили несоответствия, и делали нелицеприятные выводы, обвиняя звезду в пиаре на всем подряд.

Но самое главное, отмечает блогер, что есть большое количество людей, ком все это нравится – на них, по ее мнению, Бузова и работает.