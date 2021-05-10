Миро ждет, когда Бузова опубликует «репортаж с унитаза»

Известие о госпитализации Ольги Бузовой разделило пользователей сети пополам.
Часть поклонников сопереживала и сочувствовала больной певице.
Другие искали и находили несоответствия, и делали нелицеприятные выводы, обвиняя звезду в пиаре на всем подряд.
Не осталась в стороне и скандальный блогер Лена Миро
. Она считает, что в этой истории пробито очередное дно.
«После публикации 118 сторис из палаты, гОленьку Бузову, спустя 3 дня, отправили наконец домой. За букеты и фрукты всех поблагодарила. Телевизор посмотрела. Мусор в палате оставила. Можно и домой. Тем более, что мега-концерт исполнительницы состоится уже через 5 дней. Некогда компрессионные чулки тянуть! Точного диагноза нет, но все знают -- сложнейшая операция. То ли печень чистили, то ли витамины капали», - саркастически размышляет Миро.
Но самое главное, отмечает блогер, что есть большое количество людей, ком все это нравится – на них, по ее мнению, Бузова и работает.
«Что удивительно во всей этой истории -- есть люди, которым всё это понравилось. Наверняка даже купят билет на концерт 14-го -- ну, посмотреть, как она будет скакать после наркоза.
Конечно, очень легко обвинить Бузову в мерзком пиаре. Но она даёт ведь то, что хавают и глотают. Не было бы спроса на сюжет больнушечки, не было бы и предложения.
Скоро нас ждёт репортаж с унитаза. Вот, мол, я покакала -- капельницу вы уже видели, посмотрите теперь, какой консистенции у меня какашка.
И опросик обязательно нужно: здоровая какашка или нужна срочная реабилитация?»
Как ранее сообщал
«Рамблер», Бузова заявила, что гордится Россией, любит ее и мечтает исполнить гимн на одном из больших событий — чемпионате мира, Олимпиаде, параде Победы.
Певец Лев Лещенко
, комментируя это, высказал мнение, что если Бузова справится с исполнением гимна, то пусть поет его на здоровье.