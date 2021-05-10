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Волочкова считает своим недостатком красоту

Вести Подмосковьяиещё 2
10 мая 2021
Анастасия Волочкова сейчас отдыхает на Мальдивах. Звезде не повезло с погодой. Этот факт заставил ее плакать. Балерина утверждает, что Мальдивы не испортит никакая погода. Как оказалось, это не так. Волочкова решила рассказать о том, какие качества она ценит в мужчинах. Это благородство и мужество. Волочкова рассказала и о своих недостатках. Это, по словам ее мамы, открытость, доверчивость и красота. Сама артистка добавляет, что она часто видит в мужчине те качества, которыми он не обладает. Вероятно, у звезды случилось разногласие с Олегом, ее бойфрендом. С ним она отдыхает на острове. Олег скрывается от общественности. Неизвестно, кем он работает и насколько серьезны его отношения с Волочковой.
Волочкова считает своим недостатком красоту
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,Мальдивы,
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