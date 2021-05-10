Волочкова считает своим недостатком красоту

Анастасия Волочкова
сейчас отдыхает на Мальдивах
. Звезде не повезло с погодой. Этот факт заставил ее плакать. Балерина утверждает, что Мальдивы не испортит никакая погода. Как оказалось, это не так. Волочкова решила рассказать о том, какие качества она ценит в мужчинах. Это благородство и мужество. Волочкова рассказала и о своих недостатках. Это, по словам ее мамы, открытость, доверчивость и красота. Сама артистка добавляет, что она часто видит в мужчине те качества, которыми он не обладает. Вероятно, у звезды случилось разногласие с Олегом, ее бойфрендом. С ним она отдыхает на острове. Олег скрывается от общественности. Неизвестно, кем он работает и насколько серьезны его отношения с Волочковой.