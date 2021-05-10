На имущество Зайцева нашелся покупатель

Знаменитый кутюрье тяжело болен и уже довольно давно не в состоянии управлять своей империей моды.

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Как результат – разруха, потеря квалифицированного персонала и клиентов, 40-миллионные долги.

Эти проблемы нарастают снежным комом, и единственный выход – передать бразды правления в надежные руки.

Аника Керимова, известный дизайнер, у которой заказывают наряды наши звезды первой величины, предложила купить детище Зайцева.

Она уверяет, что считает себя ученицей великого Мастера и в силах возродить его дело.

«Я готова купить Дом моды Зайцева. Конечно, для того, чтобы вывести его на хороший уровень, потребуется время. Но я смогу решить все непростые вопросы. И обязательно буду работать в тандеме с Егором и Марусей (сын и внучка модельера), которых Зайцев безмерно любит», - цитирует слова Керимовой «Собеседник».

На самом деле, Дом Зайцева нужно срочно спасать. Как пишут СМИ, вокруг его тяжелобольного хозяина уже собираются различные претенденты на имущество.

Если предприятием не займется грамотный управленец, оно обречено на гибель.

Как ранее сообщал «Рамблер», по словам его сына Егора, Вячеслав Зайцев практически не входит на улицу и совершенно беспомощен.