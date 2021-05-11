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Продюсер "На-На" Алибасов тайком попросил телевизионщиков о помощи

Суть событийиещё 2
1 час назад
Телевизионщики провели расследование с целью выяснить жизненную ситуацию продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Вот уже несколько месяцев о шоумене поступают крайне противоречивые сведения.
Алибасов тайком попросил о помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее бывшая жена Бари Каримовича, актриса Лидия Федосеева-Шукшина выразила обеспокоенность за жизнь пожилого мужчины и сообщила, что окружение Алибасова препятствует доступу к нему. Похожие подозрения выразила сестра продюсера Роза, которая пришла в студию популярного телешоу с целью это заявить.
Съемочная группа телешоу «Прямой эфир» действительно нашла нечто интересное. Репортеры сняли выпуск в калининградской квартире, где сейчас остановился Бари Каримович, а затем попросились назад, уже «без протокола» - с целью воспользоваться уборной. Пока одни журналисты отвлекали присматривавших за шоуменом людей, их коллеги побеседовали с Алибасовым-старшим наедине.
«Бари Каримович, а вы почему один здесь сидите?» - спросила сотрудница телешоу Андрея Малахова.
Продюсер заявил, что так получилось.
«Мне очень скучно в этом городе. Я тоскую по Москве. Я очень хочу поскорее вернуться, сказал Алибасов. – Тань, помоги мне, пожалуйста, отсюда выбраться». Сам продюсер не может вернуться без помощи посторонних. «У сына мой паспорт, он мне его не возвращает», - сказал он.
Бари Алибасов-младший присутствовал в телестудии и просмотрел видеорепортаж. Он нашел свое объяснение словам папы. Молодой мужчина заявил, что его отец регулярно выкидывает такие коленца, на это не стоит обращать внимания.
Шоу-бизнес,Лидия Федосеева-шукшина,Бари Алибасов,Андрей Малахов,
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