Алибасов тайком попросил о помощи

Съемочная группа телешоу «Прямой эфир» действительно нашла нечто интересное. Репортеры сняли выпуск в калининградской квартире, где сейчас остановился Бари Каримович, а затем попросились назад, уже «без протокола» - с целью воспользоваться уборной. Пока одни журналисты отвлекали присматривавших за шоуменом людей, их коллеги побеседовали с Алибасовым-старшим наедине.