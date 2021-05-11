Алибасов тайком попросил о помощи

Съемочная группа телешоу «Прямой эфир» действительно нашла нечто интересное. Репортеры сняли выпуск в калининградской квартире, где сейчас остановился Бари Каримович, а затем попросились назад, уже «без протокола» - с целью воспользоваться уборной. Пока одни журналисты отвлекали присматривавших за шоуменом людей, их коллеги побеседовали с Алибасовым-старшим наедине.
Бари Алибасов-младший присутствовал в телестудии и просмотрел видеорепортаж. Он нашел свое объяснение словам папы. Молодой мужчина заявил, что его отец регулярно выкидывает такие коленца, на это не стоит обращать внимания.