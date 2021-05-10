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Жена известного украинского политика в непристойном наряде заработала на российской секс-вечеринке - видео

Украина.ру
35 минут назад
Супруга экс-депутата Верховной Рады Сергея Лещенко (ныне он член набсовета Укрзализныци) Анастасия Топольская (Dj Nastia) опубликовала в Instagram откровенные видео с вечеринки под названием HOROVOD, состоявшейся в ночь с 8 на 9 мая в клубе Mutabor в Москве.
Жена украинского политика заработала на секс-вечеринке в Москве
Фото: кадр из видео Instagram Dj Nastiaкадр из видео Instagram Dj Nastia
Вечеринка отличается специфическими правилами: участники обязательно должны быть одеты в латекс, им запрещается снимать происходящее на видео.
На входе камеры смартфонов и других гаджетов заклеивали, но это не помешало Топольской сделать несколько записей.
Она опубликовала два ролика: первый — в гримерке, а второй уже непосредственно на мероприятии.
Следует отметить, что такие мероприятия в клубе происходят достаточно регулярно, Топольская уже принимала в них участие в 2019 году.
Шоу-бизнес,Анастасия Топольская,Сергей Лещенко,Верховная Рада,Укрзализныця,Москва,
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