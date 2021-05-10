Жена украинского политика заработала на секс-вечеринке в Москве

Фото: кадр из видео Instagram Dj Nastiaкадр из видео Instagram Dj Nastia
Вечеринка отличается специфическими правилами: участники обязательно должны быть одеты в латекс, им запрещается снимать происходящее на видео.
На входе камеры смартфонов и других гаджетов заклеивали, но это не помешало Топольской сделать несколько записей.
Она опубликовала два ролика: первый — в гримерке, а второй уже непосредственно на мероприятии.
Следует отметить, что такие мероприятия в клубе происходят достаточно регулярно, Топольская уже принимала в них участие в 2019 году.