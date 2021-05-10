Жена украинского политика заработала на секс-вечеринке в Москве

Фото: кадр из видео Instagram Dj Nastia кадр из видео Instagram Dj Nastia

Вечеринка отличается специфическими правилами: участники обязательно должны быть одеты в латекс, им запрещается снимать происходящее на видео.

На входе камеры смартфонов и других гаджетов заклеивали, но это не помешало Топольской сделать несколько записей.

Она опубликовала два ролика: первый — в гримерке, а второй уже непосредственно на мероприятии.