СМИ связали развод Билла Гейтса с педофилом Эпштейном

Издание уточняет, что Мелинда Гейтс начала консультироваться с адвокатами о разводе с Биллом с 2019 года, называя их брак «безвозвратно разрушенным». В частности, она несколько раз общалась с юристами в октябре 2019 года, когда в СМИ появилась информация о нескольких встречах Гейтса и Эпштейна уже после того, как против миллионера были выдвинуты обвинения в изнасилованиях. Тогда представитель основателя Microsoft
Брижитт Арнольд заявляла, что предприниматели обсуждали вопросы благотворительности и Гейтс сожалел об этом и признавал встречи с Эпштейном ошибкой.