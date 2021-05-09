Косметолог превратил жену Костюшкина  в «женщину-утку»

Не самым удачным образом поэкспериментировала с собственной внешностью супруга вокалиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина

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Юлия посетила косметолога, чтобы сделать татуаж губ. После этой процедуры губы ведущей шоу «Я худею» распухли и стали напоминать утиный клюв или пельмени.

Не особо приятная метаморфоза, но, к счастью, временная.

Пострадавшая надеется, что через несколько дней отеки спадут и губы приобретут свой нормальный вид.

Сама Юля нашла в себе силы отнестись к случившемуся с юмором.

Она оставляет в сторис забавные комментарии по этому поводу.

«Пишут про реакцию мужа, что он, наверное, и домой меня не пустит. Вы знаете, он всегда был любителем больших форм. Поэтому у меня никогда не будет большой груди или больших губ. Иду на сопротивление. А про мои пельмени он сказал: «Оу, тебе так классно!»

Как ранее сообщал «Рамблер», гостем программы на «НТВ» с Лерой Кудрявцевой «Секрет на миллион» стал певец и композитор Стас Костюшкин.