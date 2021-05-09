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Косметолог превратил жену Костюшкина  в «женщину-утку»

Ирина Лебедева
2 часа назад
Не самым удачным образом поэкспериментировала с собственной внешностью супруга вокалиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина.
Косметолог превратил жену Костюшкина в «женщину-утку»
Фото: InstagramInstagram
Юлия посетила косметолога, чтобы сделать татуаж губ. После этой процедуры губы ведущей шоу «Я худею» распухли и стали напоминать утиный клюв или пельмени.
Не особо приятная метаморфоза, но, к счастью, временная.
Пострадавшая надеется, что через несколько дней отеки спадут и губы приобретут свой нормальный вид.
Сама Юля нашла в себе силы отнестись к случившемуся с юмором.
Она оставляет в сторис забавные комментарии по этому поводу.
«Пишут про реакцию мужа, что он, наверное, и домой меня не пустит. Вы знаете, он всегда был любителем больших форм. Поэтому у меня никогда не будет большой груди или больших губ. Иду на сопротивление. А про мои пельмени он сказал: «Оу, тебе так классно!»
Как ранее сообщал «Рамблер», гостем программы на «НТВ» с Лерой Кудрявцевой «Секрет на миллион» стал певец и композитор Стас Костюшкин.
В разговоре с ведущей артист признался, что у него была тяжелая жизнь.
Шоу-бизнес,Стас Костюшкин,Лера Кудрявцева,НТВ,
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