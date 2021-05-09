Некрасиво, неприлично: звезды, осрамившиеся с поздравлениями

Сегодня – День Великой Победы. И, безусловно, звучат поздравления.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Звезды шоу-бизнеса не остались в стороне. Многие из них выкладывают в сеть фотографии членов своей семьи, ветеранов войны или тружеников тыла, рассказывают об их подвигах.

Тему подхватывают их подписчики – сегодня один из редких дней, когда даже пираньи интернета отдают дань всеобщему настрою и особо не злобствуют.

Но тем удивительнее нелепые, некрасивые и даже неприличные посты, которые некоторые селебрити выложили на всеобщее обозрение.

Странновато выглядит поздравление с Днем Победы, которое написала в микроблоге невестка Валерии.

И дело не в словах – девушка написала все искренне и от души, а в прикрепленной фотографии. На ней Лиана Арсений Шульгины страстно целуются.

«Хочу поздравить всех с этим великим праздником! День Победы! Большое счастье - жить в свободной и независимой стране, под мирным небом. Создавать семью, воспитывать детей, любить. Уважаемые ветераны, спасибо вам. Ваши подвиги никогда не будут забыты. Любовь, доброта и милосердие - спасут наш мир», - пишет Лиана.

На некоторый диссонанс сегодняшнего праздника, поздравления и иллюстрации к поздравлению фолловеры среагировали мгновенно.

«Фото, конечно, неуместно. Ну не с Днём Победы поздравлять. А так... здорово, красиво», «А чего половой акт не выложила в нагрузку к поздравлению?».

Но ладно, юные и влюбленные сосредоточены друг на друге и на любви. Во всяком случае, они были искренни в пожеланиях добра и мира.

А вот Ольге Бузовой, несмотря на фотографии с косичками и плюшевым мишкой в руках, которые она выкладывала, находясь в клинике, уже 35. И она в шоу-бизнесе профессионал.

Тем непонятнее выглядит выложенный в сторис ролик, где Ольга поет гимн – не только немузыкально, но и перепутав слова и строки.

Правда, звезда извинилась, сославшись на болезненное состояние – но для чего такое тогда являть народу вообще?

Кроме того, в инстаграме Бузовой выложен короткометражный фильм о трагической судьбе русской женщины, которой сообщили о гибели мужа на войне.

В ролике зрителей удивило все – от лубочности картинки до невнятной игры актеров.

В результате простой и трогательный сюжет вызывает лишь саркастический смех.

«Да где же Оскар!!! Несите скорее!» - смеются подписчики.

К счастью, ветераны это безобразие вряд ли увидят.

Скандальная балерина выложила фотографию двух пар ног – своих и, видимо, своего бойфренда на кровати перед телевизором, где идет парад.

Парад – на заднем плане. На переднем- натруженные балетные ступни Анастасии с косточками и искривленными пальцами, костистые коленки и довольно большая воспаленная рана ниже колена.

Венчает все это надпись «С днем победы».