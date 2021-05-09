Самойлова показала грудь за 600 тысяч рублей

Джиган с женой и детьми отправились отдыхать на Мальдивы . И, как полагается в звездных семействах, выкладывают фотоотчеты в социальную сеть.

Фото: Instagram Instagram

Одна из последних фотографий – пара взявшись за руки, шагает по берегу Индийского океана.

Самойлова не упустила возможность продемонстрировать новый бюст, сотворенный руками пластического хирурга.

Он больше старого, поэтому лиф от купальника стал явно маловат.

Некоторое время назад Оксана делилась подробностями пластической операции и даже называла цену увесистой красоты – шестьсот тысяч рублей.

Старается соответствовать красавице-жене и рэпер. Он похудел, подкачался и выглядит неплохо.

Правда, нетатуированной кожи на нем скоро совсем не останется.

Как ранее сообщал «Рамблер», Оксана Самойлова написала в инстаграме, что сделала плановую операцию по замене грудных имплантов.

Она объяснила, что повторная маммопластика необходима не только по эстетическим, но и по медицинским показателям.