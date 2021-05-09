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Самойлова показала грудь, сделанную за 600 тысяч рублей

Ирина Лебедева
33 минуты назад
Джиган с женой и детьми отправились отдыхать на Мальдивы. И, как полагается в звездных семействах, выкладывают фотоотчеты в социальную сеть.
Самойлова показала грудь за 600 тысяч рублей
Фото: InstagramInstagram
Одна из последних фотографий – пара взявшись за руки, шагает по берегу Индийского океана.
Самойлова не упустила возможность продемонстрировать новый бюст, сотворенный руками пластического хирурга.
Он больше старого, поэтому лиф от купальника стал явно маловат.
Некоторое время назад Оксана делилась подробностями пластической операции и даже называла цену увесистой красоты – шестьсот тысяч рублей.
Старается соответствовать красавице-жене и рэпер. Он похудел, подкачался и выглядит неплохо.
Правда, нетатуированной кожи на нем скоро совсем не останется.
Как ранее сообщал «Рамблер», Оксана Самойлова написала в инстаграме, что сделала плановую операцию по замене грудных имплантов.
Она объяснила, что повторная маммопластика необходима не только по эстетическим, но и по медицинским показателям.
После определенного срока импланты теряют свои свойства и требуют замены. Замена обошлась Самойловой в 600 тысяч рублей.
Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Мальдивы,
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