Максим Галкин забрал детей и уехал от Пугачевой

Накануне Максим Галкин дал понять, что День Победы для него является по-настоящему особенным праздником. В своем микроблоге юморист разместил архивный снимок своего дедушки Григория Прагина, прошедшего всю войну от первого до последнего дня. Мужчина участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу, Югославию, Венгрию.