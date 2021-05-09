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Максим Галкин забрал детей и уехал от Пугачевой

Экспресс газетаиещё 3
9 мая 2021
44-летний юморист Максим Галкин отпраздновал День Победы в компании друзей в деревне Лапино. Шоумен приехал на тематический праздник, организованный Александром и Идой Достман. Шоумена сопровождали его наследники — 7-летние Гарри и Лиза. А вот Алла Пугачева на мероприятии по каким-то причинам отсутствовала. По всей видимости, она решила отметить праздник в спокойной обстановке, воспользовавшись отсутствием озорных наследников.
Согласно задумке хозяев, каждый из присутствовавших отпустил в небо красный шар. Это было сделано в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Помимо Галкина, на мероприятие были приглашены музыкальный продюсер Иосиф Пригожин с супругой Валерией, певица Ольга Орлова, и многие другие представители российского шоу-бизнеса. Многие из них пришли на праздник с детьми, для которых организовали игровые площадки с батутом. Что же касается взрослых, то они расположились за огромным столом с полевой кухней.
Накануне Максим Галкин дал понять, что День Победы для него является по-настоящему особенным праздником. В своем микроблоге юморист разместил архивный снимок своего дедушки Григория Прагина, прошедшего всю войну от первого до последнего дня. Мужчина участвовал в Сталинградской битве, освобождал Одессу, Югославию, Венгрию.
«Когда я читаю его наградные листы, я понимаю, какую силу воли, отвагу и самоотверженность надо было иметь каждый день на протяжении почти четырёх лет. Дед лично вместе со своими подчинёнными выезжал на поле боя ещё до его окончания, осматривал под миномётным огнём противника подбитые и поврежденные танки и вытаскивал их с поля боя для ремонта», — рассказал Галкин.
Шоу-бизнес,Видео,Александр Достман,Максим Галкин,Иосиф Пригожин,Ольга Орлова,Алла Пугачева,
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