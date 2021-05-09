Максим Галкин забрал детей и уехал от Пугачевой

Согласно задумке хозяев, каждый из присутствовавших отпустил в небо красный шар. Это было сделано в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Помимо Галкина
, на мероприятие были приглашены музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
с супругой Валерией, певица Ольга Орлова
, и многие другие представители российского шоу-бизнеса. Многие из них пришли на праздник с детьми, для которых организовали игровые площадки с батутом. Что же касается взрослых, то они расположились за огромным столом с полевой кухней.