В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Обнищавший Алибасов приобрел особняк за 58 миллионов

Ирина Лебедева
59 минут назад
Судьба Бари Алибасова в последнее время вызывала только сочувствие.
Обнищавший Алибасов купил особняк за 58 миллионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Черная полоса никак не заканчивалась – то отравление, то жилищный скандал, семейные дрязги, то болезнь, то тяжелая травма.
В такой ситуации никого не удивило, что пожилой продюсер стал жаловаться на безденежье.
Сейчас Бари Каримович находится в Калининграде. Там за ним организован уход – Алибасов пока еще передвигается в основном на инвалидной коляске.
Но Алибасов-младший сообщил, что для отца куплен дом в Петрово-Дальнем, недалеко от столицы, на тот случай, если он пожелает вернуться в Москву.
Цена приобретения – 58 миллионов рублей, - рассказал СтарХит.
«Не знаю, когда он сможет вернуться в Москву и захочет ли. Но я обязан организовать ему эту возможность. В новом доме отцу строят инфракрасную сауну для прогрева спины, соляную комнату и кабинет, в котором будут собраны последние изобретения для тренировки памяти», — поделился подробностями Бари Бариевич.
Ну а если продюсер все же не решится на переезд, то, по словам Алибасова-Младшего, особняк перейдет ему по наследству.
Тем не менее, публика вспоминает о том, что в последнее время Бари-старший неоднократно публично жаловался на нехватку средств. Ему даже пришлось сдавать квартиру.
А его сына осуждали за пиар на глубоко больном отце и недостаточную заботу о нем.
«В последнее время Бари-младшего многие безосновательно обвиняли в том, что он не уделял внимание отцу. Но, как видим, это не так! И Бари Алибасов-младший, и его семья отдают все силы, чтобы вылечить отца», — уверяет адвокат Бари Бариевича Александр Бенхин.
Как ранее писал «Рамблер», Пресненский суд Москвы по просьбе Лидии Федосеевой-Шукшиной отменил решение мирового судьи расторгнуть ее брак с Бари Алибасовым.
Шоу-бизнес,Бари Алибасов,StarHit,Москва,Калининград,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители