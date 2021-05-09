Обнищавший Алибасов купил особняк за 58 миллионов

Судьба Бари Алибасова в последнее время вызывала только сочувствие.

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Черная полоса никак не заканчивалась – то отравление, то жилищный скандал, семейные дрязги, то болезнь, то тяжелая травма.

В такой ситуации никого не удивило, что пожилой продюсер стал жаловаться на безденежье.

Сейчас Бари Каримович находится в Калининграде . Там за ним организован уход – Алибасов пока еще передвигается в основном на инвалидной коляске.

Но Алибасов-младший сообщил, что для отца куплен дом в Петрово-Дальнем, недалеко от столицы, на тот случай, если он пожелает вернуться в Москву

Цена приобретения – 58 миллионов рублей, - рассказал СтарХит.

«Не знаю, когда он сможет вернуться в Москву и захочет ли. Но я обязан организовать ему эту возможность. В новом доме отцу строят инфракрасную сауну для прогрева спины, соляную комнату и кабинет, в котором будут собраны последние изобретения для тренировки памяти», — поделился подробностями Бари Бариевич.

Ну а если продюсер все же не решится на переезд, то, по словам Алибасова-Младшего, особняк перейдет ему по наследству.

Тем не менее, публика вспоминает о том, что в последнее время Бари-старший неоднократно публично жаловался на нехватку средств. Ему даже пришлось сдавать квартиру.

А его сына осуждали за пиар на глубоко больном отце и недостаточную заботу о нем.

«В последнее время Бари-младшего многие безосновательно обвиняли в том, что он не уделял внимание отцу. Но, как видим, это не так! И Бари Алибасов-младший, и его семья отдают все силы, чтобы вылечить отца», — уверяет адвокат Бари Бариевича Александр Бенхин.