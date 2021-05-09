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Адвокат Алибасова рассказал о состоянии артиста. «Вылетел врач из Донецка». Фото

Ura.Ru
20 минут назад
К артисту, музыканту Бари Алибасову в скором времени прилетит врач-реабилитолог из Донецка. Семья делает все, чтобы здоровье артиста, оказавшегося в инвалидном кресле, восстановилось, пояснил ситуацию адвокат Бари Алибасова-младшего (сына артиста) Александр Бенхин.
«Вылетел врач из Донецка»: что случилось с Алибасовым
Фото: ТАССТАСС
«К Бари Каримовичу будет приставлена охрана, также через друзей нашли профессионального реабилитолога — женщина проживает в Донецке, но уже срочно вылетела в Калининград к ВИП-пациенту. И Бари Алибасов-младший, и его семья отдают все силы, чтобы вылечить отца», — рассказал «СтарХиту» правозащитник.
Всего на здоровье артиста семья потратила 58 миллионов рублей, раскрыл сын артиста. В эту сумму включена и недавно приобретенная недвижимость в Петрово-Дальнем.
«В новом доме отцу строят инфракрасную сауну для прогрева спины, соляную комнату и кабинет, в котором будут собраны последние изобретения для тренировки памяти», — пояснил Бари Алибасов-младший.
Ранее бывшая невестка Бари Алибасова-старшего, Виолетта Гришина, выложила в сторис в соцсети Instagram фото артиста, находящегося в инвалидной коляске. Он старается вести активный образ жизни и проводит время с внучкой Амелией.
Продюсер был доставлен в больницу 4 июня 2020 года после того, как случайно выпил жидкость для промывки труб, пишет RT. С тех пор его здоровье, в том числе психическое, сильно испортилось. Кроме того, после новогодних праздников Алибасов упал с лестницы, напоминает телеканал 360.
Скрин Виолетты Гришиной с ее страницы в Instagram
Шоу-бизнес,Бари Алибасов,StarHit,Телеканал "360° Подмосковье",Донецк,Калининград,
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