«Вылетел врач из Донецка»: что случилось с Алибасовым

Всего на здоровье артиста семья потратила 58 миллионов рублей, раскрыл сын артиста. В эту сумму включена и недавно приобретенная недвижимость в Петрово-Дальнем.

Ранее бывшая невестка Бари Алибасова-старшего, Виолетта Гришина, выложила в сторис в соцсети Instagram фото артиста, находящегося в инвалидной коляске. Он старается вести активный образ жизни и проводит время с внучкой Амелией.

Продюсер был доставлен в больницу 4 июня 2020 года после того, как случайно выпил жидкость для промывки труб, пишет RT. С тех пор его здоровье, в том числе психическое, сильно испортилось. Кроме того, после новогодних праздников Алибасов упал с лестницы, напоминает телеканал 360.