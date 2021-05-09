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Репетицию певицы Manizha посчитали лучшей на «Евровидении-2021»

Lenta.ru
48 минут назад
Пользователи посчитали лучшей репетицию выступающей за Россию певицы Manizha (Манижа Сангин) на «Евровидении» по итогам первого дня подготовки. Результаты опубликованы на посвященном конкурсу сайте Wiwibloggs.
Репетицию певицы Manizha посчитали лучшей на «Евровидении-2021»
Фото: EBU / ANDRES PUTTING / @wiwibloggsEBU / ANDRES PUTTING / @wiwibloggs
Посетителям стали доступны кадры с репетиций артистов из семи стран: Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии и Ирландии. В результате за песню Russian Woman («Русская женщина») Манижи проголосовали 2079 человек, что составило 35,81 процента всех голосов. На втором месте оказался представитель Литвы The Roop с песней Discoteque — 1293 голоса или 22,27 процента. Тройку замкнула ирландка Lesley Roy с песней Maps (926 голосов, 15,95 процента).
На кадрах, снятых на репетиции, видно, что сначала певица появляется на сцене в огромном платье, сшитом из лоскутов ткани, которые ей прислали женщины со всей страны. Исполнительница продолжит выступление в красном рабочем комбинезоне, символизирующем усердный труд россиянок.
Ранее Manizha призналась, что «несколько изменила» текст скандальной конкурсной песни. Она объяснила, что хочет своим выступлением «не отскочить от стены, а сломать ее».
Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Manizha выступит в первом полуфинале под номером три. Состязание в России будет транслировать Первый канал.
Шоу-бизнес,Россия,
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