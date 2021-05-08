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Боня посмеялась над попыткой Собчак ее уколоть

Свободная пресса
1 час назад
Ксения Собчак спародировала Викторию Боню в «ТикТок», вызвав недовольство у экс-звезды «Дома-2». Виктория не смогла стерпеть унижения и назвала Собчак словом, означающим собаку женского пола.
Новый конфликт: Боня затравила Собчак
Фото: ТАССТАСС
Собчак опубликовала видео, в котором сыграла сразу двух персонажей. Одна из них была девушка легкого поведения, которая вытирала слезы купюрами, жалуясь на отсутствие новой модели телефона своему бой-френду.
При этом имен в ролике не звучало, но Боня сочла, что этот ролик Собчак относится к ней, поэтому решила прокомментировать его, записав «сториз», в котором отметила, что Ксения избегает ссориться с ней лично. Блогер считает, что настала пора ей лично встретиться с телеведущей и поговорить по душам, пишет Утро.ru.
Ранее сообщалось, что Боня обвинила Собчак в лицемерии.
Шоу-бизнес,Виктория Боня,Ксения Собчак,
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