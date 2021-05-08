Новый конфликт: Боня затравила Собчак

Собчак опубликовала видео, в котором сыграла сразу двух персонажей. Одна из них была девушка легкого поведения, которая вытирала слезы купюрами, жалуясь на отсутствие новой модели телефона своему бой-френду.

При этом имен в ролике не звучало, но Боня сочла, что этот ролик Собчак относится к ней, поэтому решила прокомментировать его, записав «сториз», в котором отметила, что Ксения избегает ссориться с ней лично. Блогер считает, что настала пора ей лично встретиться с телеведущей и поговорить по душам, пишет Утро.ru.