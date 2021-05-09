Дава раскрыл свой главный финансовый источник

По утверждению Давы, он зарабатывает на инвестициях, поскольку «сейчас это приносит доход гораздо лучше», нежели блогерство или музыкальная деятельность.

При этом рэпер заявил, что равнодушен к разного рода наградам, а шоу-бизнес для него неважен.