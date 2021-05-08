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Развестись с мужем Бабкиной пришлось из-за большой беды

Ирина Лебедева
36 минут назад
Надежда Бабкина долгие годы – целых 17 лет – была замужем за Владимиром Заседателевым.
Бабкиной пришлось развестись с мужем из-за большой беды
Фото: InstagramInstagram
А решение расторгнуть брак родилось у нее в одно мгновение. Надежда вдруг поняла, что быть рядом с этим человеком для нее невыносимо.
Это случилось в 1991 году. Сын Бабкиной, тогда еще подросток, попал в серьезную аварию и очень сильно разбился.
«Я увидела его, лежащего на полу в крови. Я кричала. Я не была Надеждой Бабкиной, я была матерью, я орала, а никто не шел. Это была жутчайшая авария», - цитирует воспоминания певицы Радио КП.
Надежда помчалась в больницу к своему ребенку. Она в прямом смысле этих слов поселилась у него в палате, мыла полы, ухаживала за другими больными, чтобы ей разрешили быть рядом с сыном.
А вот ее супруг сразу отказался ехать с ней в клинику.
«Тогда я для себя решила, что это не мой человек. Я не смогу с ним находиться долго. И всё, мы расстались», - призналась художественный руководитель московского театра «Русская песня».
К счастью, мальчика удалось спасти.
А сама Надежда уже много лет счастлива с новым возлюбленным – Евгением Гором.
Как ранее писал «Рамблер», Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена сидящей на полу в лифте.
Подписчики посоветовали артистке завязать с творческой деятельностью и отправиться на покой.
Шоу-бизнес,Евгений Гор,Надежда Бабкина,
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