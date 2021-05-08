Бабкиной пришлось развестись с мужем из-за большой беды

Надежда Бабкина долгие годы – целых 17 лет – была замужем за Владимиром Заседателевым.

Фото: Instagram Instagram

А решение расторгнуть брак родилось у нее в одно мгновение. Надежда вдруг поняла, что быть рядом с этим человеком для нее невыносимо.

Это случилось в 1991 году. Сын Бабкиной, тогда еще подросток, попал в серьезную аварию и очень сильно разбился.

«Я увидела его, лежащего на полу в крови. Я кричала. Я не была Надеждой Бабкиной, я была матерью, я орала, а никто не шел. Это была жутчайшая авария», - цитирует воспоминания певицы Радио КП.

Надежда помчалась в больницу к своему ребенку. Она в прямом смысле этих слов поселилась у него в палате, мыла полы, ухаживала за другими больными, чтобы ей разрешили быть рядом с сыном.

А вот ее супруг сразу отказался ехать с ней в клинику.

«Тогда я для себя решила, что это не мой человек. Я не смогу с ним находиться долго. И всё, мы расстались», - призналась художественный руководитель московского театра «Русская песня».

К счастью, мальчика удалось спасти.

А сама Надежда уже много лет счастлива с новым возлюбленным – Евгением Гором

Как ранее писал «Рамблер», Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена сидящей на полу в лифте.