Галкин сообщил о смерти любимого педагога

Максим Галкин разместил в инстаграме трогательный пост о замечательном человеке, директоре школы, где он учился. И выставил снимок 2017 года, где он запечатлен вместе с ним.

Фото: Instagram Instagram

Юрий Владимирович Завельский накануне ушел из жизни.

«Вчера из жизни ушёл директор моей родной школы. Выдающийся педагог Юрий Владимирович Завельский. Я не встречал больше людей, настолько любящих свою профессию. Он руководил 43-ей школой со дня её постройки, с 1975 года. Когда я в 5-ом классе пришёл туда, я попал в атмосферу любви, творчества, товарищества и знаний». – написал шоумен.

Там же, в школе, впервые проявился и талант юмориста.

«Он был очень харизматичным человеком и стал первым объектом моих пародий. Моя пародия на него стала такой популярной в школе, что на выпускном Юрий Владимирович со свойственной ему иронией спросил меня, что же я буду теперь делать без него».

Максим считает, что ему необыкновенно повезло попасть в школу, которой руководил Учитель с большой буквы.

«Юрий Владимирович проработал на посту директора до 2018 года - 43 года и ушел с должности в 91 год с абсолютно светлой головой, сделав для школы очень многое в том числе и в последние десять лет своей работы».

Как ранее сообщал «Рамблер», шоумен и телеведущий поделился с подписчиками редкими снимками.

В своем Instagram Максим Галкин разместил архивные фото, на которых он запечатлен в юном возрасте.