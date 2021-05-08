Галкин сообщил о смерти любимого педагога

Максим Галкин
разместил в инстаграме трогательный пост о замечательном человеке, директоре школы, где он учился. И выставил снимок 2017 года, где он запечатлен вместе с ним.
Юрий Владимирович Завельский накануне ушел из жизни.
«Вчера из жизни ушёл директор моей родной школы. Выдающийся педагог Юрий Владимирович Завельский. Я не встречал больше людей, настолько любящих свою профессию. Он руководил 43-ей школой со дня её постройки, с 1975 года. Когда я в 5-ом классе пришёл туда, я попал в атмосферу любви, творчества, товарищества и знаний». – написал шоумен.
Там же, в школе, впервые проявился и талант юмориста.
«Он был очень харизматичным человеком и стал первым объектом моих пародий. Моя пародия на него стала такой популярной в школе, что на выпускном Юрий Владимирович со свойственной ему иронией спросил меня, что же я буду теперь делать без него».
Максим считает, что ему необыкновенно повезло попасть в школу, которой руководил Учитель с большой буквы.
«Юрий Владимирович проработал на посту директора до 2018 года - 43 года и ушел с должности в 91 год с абсолютно светлой головой, сделав для школы очень многое в том числе и в последние десять лет своей работы».
Как ранее сообщал
«Рамблер», шоумен и телеведущий поделился с подписчиками редкими снимками.
В своем Instagram Максим Галкин разместил архивные фото, на которых он запечатлен в юном возрасте.
Карусель снимков показывает юмориста отдыхающим на море и лыжном курорте, играющим в боулинг и гуляющим по городу.